Postes Canada souligne le 100e anniversaire de la première exposition du Groupe des Sept





Les timbres qui illustrent des paysages saisissants seront dévoilés en ligne en partenariat avec plusieurs galeries canadiennes de renom.

OTTAWA, le 6 mai 2020 /CNW/ - Demain sera le centenaire de la journée où les passionnés d'art canadien ont vu pour la première fois les tableaux créés par ce qui deviendrait l'un des plus grands mouvements artistiques au Canada : le Groupe des Sept. Postes Canada souligne cet anniversaire important avec une émission de timbres qui illustrent les oeuvres des membres fondateurs.

Le 7 mai 1920, le Groupe des Sept, formé des artistes canadiens Franklin Carmichael, Lawren S. Harris, A.Y. Jackson, Frank H. Johnston, Arthur Lismer, J.E.H. MacDonald et F.H. Varley, tient sa première exposition à l'Art Gallery of Toronto (aujourd'hui le Musée des beaux-arts de l'Ontario). Inspirés par Tom Thomson, victime d'une noyade trois ans plus tôt, et motivés par leur vision commune de l'art, les membres fondateurs du Groupe des Sept changent la façon dont le Canada est perçu au pays et à l'étranger. La pureté et l'audace avec lesquelles ils dépeignent les paysages donnent naissance à une conception unique de l'esthétisme au Canada qui influencera plusieurs générations d'artistes à venir.

Plus de 2?000 personnes visitent l'exposition de 1920 qui se tient pendant 20 jours. Même si seulement cinq toiles y sont vendues, l'événement est bien accueilli, en plus d'attirer l'attention d'un grand nombre de galeries d'art et de collectionneurs importants et d'ouvrir la porte à d'autres expositions.

Voici les sept oeuvres consacrées à cette émission :

In the Nickel Belt (1928), de Franklin Carmichael

(1928), de Miners' Houses, Glace Bay (vers 1925), de Lawren S. Harris

(vers 1925), de Labrador Coast (1930), d'A.Y. Jackson

(1930), d'A.Y. Jackson Fire-swept, Algoma (1920), de Frank H. Johnston

(1920), de Quebec Village (1926), d'Arthur Lismer

(1926), d'Arthur Lismer Church by the Sea (1924), de J.E.H. MacDonald

(1924), de J.E.H. Stormy Weather , Georgian Bay (1921), de F.H. Varley

Cette émission comprend un carnet de timbres autocollants, un mini-feuillet de sept timbres Permanents gommés au tarif du régime intérieur et un ensemble de sept plis Premier Jour officiels (PPJO) ornés du cachet d'oblitération de lieux qui sont représentatifs de chaque artiste. À l'aide d'oeuvres tirées de six grandes galeries canadiennes et de photographies des Archives de la Collection McMichael d'art canadien, les timbres ont été conçus par Lionel Gadoury, Andrew Conlon et Matthew Killin de la maison Context Creative et imprimés par Lowe-Martin.

DÉVOILEMENTS VIRTUELS : Ce matin, dès 10 h 30, heure de l'Est, les images des timbres seront dévoilées en direct sur les médias sociaux et sur le compte Instagram de Postes Canada (@Canadapostagram) ainsi que les comptes de plusieurs galeries canadiennes de renom, notamment le Musée des beaux-arts de l'Ontario, l'Art Museum à l'Université de Toronto, la Galerie d'art d'Ottawa, le Musée des beaux-arts du Canada, l'Agnes Etherington Art Centre à l'Université Queen's et la Vancouver Art Gallery. Les PPJO seront dévoilés par la Collection McMichael d'art canadien le jeudi 7 mai. Tous les timbres et articles de collection seront en vente à compter du jeudi 7 mai à postescanada.ca/achat.

