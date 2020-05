BELLUS Santé fera une présentation à la BofA Securities Virtual Healthcare Conference





BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU ; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation, a annoncé aujourd'hui que Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé, présentera une vue d'ensemble de la société mardi le 12 mai 2020 à l'occasion de la conférence virtuelle BofA Securities Virtual Healthcare Conference.

Détails de la présentation :

Événement : BofA Securities Virtual Healthcare Conference

Date/heure : Mardi le 12 mai 2020 à 13h00 (HE) / 10h00 (PT)

Une webdiffusion en direct sera accessible sur la page Événements et présentations, sous la rubrique Investisseurs et nouvelles, du site web de BELLUS Santé à l'adresse www.bellushealth.com. À la suite de l'événement, une version archivée de la webdiffusion et de la présentation sera disponible sur le site web de la société.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation. Le produit candidat de la société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

