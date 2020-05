Private Debt Partners lance un fonds canadien de prêts à terme seniors garantis





Une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement voit une occasion importante de cibler des entreprises de grande qualité mal desservies du marché intermédiaire.

TORONTO et MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW/ - Une équipe d'experts chevronnés de l'industrie canadienne des placements alternatifs en dette privée a fondé Private Debt Partners, une firme qui se spécialise, pour le compte d'une clientèle institutionnelle, dans les prêts aux entreprises canadiennes de haute qualité oeuvrant dans le marché intermédiaire. Elle est à recueillir 750 millions $ pour son Fonds de prêts directs garantis de premier rang.

PDP a été cofondée par Jeffrey Deacon, Greg Dimmer et Jean-Christophe Greck qui combinent 35 ans d'expérience au Canada en levée de fonds, en origination, structuration et souscription de prêts et en gestion active de portefeuilles et qui ont consenti directement plus d'un milliard de dollars de prêts. Parmi les actionnaires et les membres du conseil d'administration de PDP, signalons le président du conseil Stephen Lister, cofondateur de Imperial Capital, l'un des fonds de placement privé spécialisés dans les rachats d'entreprises les plus prospères au Canada ainsi que le président du comité d'investissement Thomas MacMillan, ancien président et chef de la direction de CIBC Mellon.

«?Il s'agit d'une équipe impressionnante qui a généré des rendements à long terme constants pour leurs investisseurs et a offert des structures de financement créatives et flexibles aux emprunteurs dans l'une des catégories d'actifs non traditionnels qui connaissent la croissance la plus rapide?», a déclaré Stephen Lister, président du conseil de PDP. «?Le succès des membres de l'équipe repose sur trois piliers: un solide alignement avec les investisseurs et les emprunteurs; un réseau d'origination canadien de prêts potentiels directs de premier plan et une approche disciplinée dans la vérification diligente et l'analyse de crédit; et un état d'esprit entrepreneurial pour aider les équipes de direction à accroître la valeur à long terme de leurs entreprises.?»

Les marchés du crédit s'étant considérablement resserrés en raison de la COVID-19, le lancement de PDP survient à un moment où les investisseurs institutionnels cherchent à obtenir des rendements plus prévisibles malgré l'incertitude constante du marché et la grande volatilité. On prévoit que la demande des emprunteurs commerciaux ne fera qu'augmenter et, dans cette optique, la direction de PDP croit qu'elle est particulièrement bien placée pour répondre aux besoins changeants des entreprises de qualité du marché intermédiaire pour du capital patient, assorti de conditions plus avantageuses que celles offertes par les prêteurs traditionnels.

«?La dette corporative privée est l'une des classes d'actifs non traditionnels qui connaissent la croissance la plus rapide et l'un des meilleurs placements sur la base du rapport risque-rendement. Nous nous attendons à ce que ce type d'instruments d'emprunts alternatifs soient encore plus essentiels pour alimenter la reprise économique, tout en offrant aux investisseurs institutionnels une diversification et un revenu fiable et constant?», a déclaré Jean-Christophe Greck, fondateur et associé directeur de PDP. «?Les compétences spécialisées et exceptionnelles de notre équipe dans le secteur mal desservi de la dette privée nous donnent une longueur d'avance pour saisir les meilleures occasions de crédit dans les principaux segments de marché.?»

PDP a créé son Fonds canadien de prêts directs garantis de premier rang afin de bâtir un portefeuille canadien diversifié de prêts seniors garantis à taux d'intérêt fixe et à terme pour des entreprises établies qui bénéficient d'un excellent positionnement sur le marché, d'équipes de gestion ayant fait leurs preuves et d'une solide performance financière. Les prêts sont personnalisés pour répondre aux besoins particuliers des emprunteurs avec un terme pouvant aller jusqu'à 10 ans, un amortissement flexible et des rendements cibles aux investisseurs dans la fourchette de 6,0 % à 6,5 %.

«?Notre fonds met l'accent sur la dette de sociétés privées, ce qui nous permet d'obtenir des opportunités d'investissement attrayantes avec des entreprises de grande qualité du marché intermédiaire dans des secteurs ciblés. Ce fonds repose sur une stratégie d'investissement éprouvée qui a généré des rendements fiables, ce qui est particulièrement attrayant dans un environnement de faible taux d'intérêt ?», a déclaré Jeff Deacon, fondateur et associé directeur de PDP. «?Nous offrons aux investisseurs une véritable diversification de portefeuille avec des flux de trésorerie stables et prévisibles ainsi qu'un taux de rendement supérieur par rapport au risque.?»

«?Nous avons mis sur pied PDP en nous fondant sur une approche "meilleure de sa catégorie" pour tous les aspects de nos activités, y compris la gouvernance et les technologies les plus récentes, la gestion active des prêts et la production de rapports aux investisseurs», a déclaré Tom MacMillan, président du comité d'investissement de PDP. «?Nous avons structuré PDP de manière à satisfaire directement aux besoins des investisseurs et des emprunteurs, ce qui est fondamental pour offrir les rendements constants que les investisseurs recherchent et le capital patient sur lequel comptent les emprunteurs.?»

L'équipe PDP

Jeffrey Deacon - Fondateur et associé directeur

Jeffrey Deacon se concentre sur l'émission de prêts à long terme dans le marché intermédiaire, tout en supervisant tous les aspects des exigences de gestion des portefeuilles de la société. Jeffrey et Greg Dimmer agissent à titre de codirecteurs du montage et de la gestion de portefeuilles. Jeffrey a été le directeur général à Fiera Private Debt et Integrated Asset Management pendant plus de quatre ans où il a été un des leaders d'une équipe qui a conclu plus d'un milliard de dollars en prêts dans divers secteurs d'activité et partout au Canada. Auparavant, Jeffrey a dirigé une équipe très performante de Roynat Capital dans la région du Grand Toronto, obtenant ainsi une reconnaissance en tant que directeur de district très performant pour le groupe de prêts de capitaux à long terme pour les banques d'affaires de la Banque de Nouvelle-Écosse.

Greg Dimmer - Fondateur et associé directeur

Greg Dimmer se concentre sur les finances, les activités d'exploitation, le montage de prêts et la gestion de portefeuilles. Greg a été directeur général chez Fiera Private Debt et Integrated Asset Management pendant plus de huit ans où il a été l'initiateur de prêt principal impliqué dans des dizaines de transactions de 10 millions à plus de 50 millions $ dans divers secteurs d'activité et à l'échelle du pays, principalement au Québec et en Alberta. Greg a également passé cinq ans dans le secteur de la dette à risque, surtout aux États-Unis, accordant des prêts à des entreprises technologiques. Avant cela, il a passé cinq ans à diriger le service des ventes de Financial Models Company (acquise par SS&C) dans le secteur canadien de la technologie axé sur les marchés financiers. Il a par la suite occupé un poste de cadre supérieur sur les marchés CBID, une plateforme d'échange d'obligations centrée sur les bureaux institutionnels canadiens sur les revenus fixes.

Jean-Christophe Greck (CFA) - Fondateur et associé directeur

Jean-Christophe Greck est fondateur, directeur des investissements et associé directeur de PDP. Dans son rôle de directeur des investissements de PDP, il se concentre sur la collecte de fonds, les relations avec les investisseurs ainsi que le montage et la gestion de portefeuilles. Avant de fonder PDP en 2020, Jean-Christophe a été directeur général de Fiera Private Debt et Integrated Asset Management pendant 11 ans où il était responsable du développement des affaires et de la gestion des relations avec les investisseurs partout au Canada. Jean-Christophe était également responsable du montage, de l'analyse financière, de la vérification diligente, de la documentation et de la gestion du portefeuille de prêts pour les transactions d'investissement au Québec. Il est titulaire des chartes CFA, CAIA, FRM et PRM.

Mark Riden (CPA.CA) - Chef de l'exploitation

Mark Riden se consacre à la supervision des activités administratives et d'entreprise courantes ainsi que de l'infrastructure des risques informatiques et de la sécurité des données de la société. Avant de se joindre à PDP en 2020, Mark était le directeur de Riden & Associates, un cabinet de consultation spécialisé en efficacité opérationnelle et en automatisation oeuvrant plus particulièrement dans le secteur des services financiers. Auparavant, il était directeur financier et vice-président des finances et de l'exploitation de NEI Investments et a passé cinq ans à travailler pour un fonds de l'industrie des fonds de couverture à titre de chef des finances de Stellation Asset Management. Il a de plus occupé les postes de vice-président des finances et de directeur financier à Burgundy Asset Management, une firme de gestion financière indépendante axée sur les familles canadiennes à valeur nette élevée. Ses antécédents comprennent également la direction des activités administratives et de garde de fonds de tiers à la Banque Royale ainsi que des postes de cadre supérieur pour les activités des fonds chez Fidelity Investments Canada, Wood Gundy et Banque Scotia.

Sean Pisarski (CFA) - Directeur

Sean Pisarski est directeur au sein de PDP et se consacre au montage d'ententes, à la souscription, à la vérification diligente et à la gestion du portefeuille de prêts. Avant de se joindre à PDP en 2020, Sean était directeur de Fiera Private Debt (anciennement Integrated Asset Management) où il a participé à des transactions dans le marché intermédiaire d'une valeur approximative de 100 millions de dollars dans divers secteurs au Canada. Avant de se joindre à Fiera Private Debt, Sean a travaillé trois ans dans le domaine du crédit mondial chez RBC dans les secteurs industriel, du papier et des produits forestiers et de l'automobile. M. Pisarski a également consacré du temps à la recherche sur les actions à titre de responsable de la gestion de situations particulières pour le compte d'une banque d'investissement indépendante de Toronto. Sean est titulaire de la charte CFA.

L'équipe de PDP dispose également d'une solide gouvernance et bénéficie des conseils et du soutien de la part de conseillers de premier ordre.

Stephen Lister - Président du conseilStephen Lister est président du conseil de PDP et membre du comité d'investissement. M. Lister est un financier privé et cofondateur et membre du comité d'investissement d'Imperial Capital, l'un des fonds de placement privé spécialisés dans les rachats d'entreprises les plus prospères au Canada. Il a été associé directeur de l'entreprise de 1989 à 2019 où il a codirigé l'élaboration et l'investissement des fonds I à VII. M. Leister a été administrateur ou fiduciaire de nombreuses sociétés privées et publiques, dont Stantec inc., E. D. Smith & sons ltée, Associated Freezers Income Trust, Lise Watier Cosmétiques, YPTel Corp. et Petra Pet inc. Il est également membre du conseil d'administration de l'Institut canadien de recherches avancées (ICRA) et du conseil consultatif de l'Ivey Business School et du Royal Conservatory of Music.

Thomas MacMillan - Administrateur et président du comité d'investissement

M. MacMillan compte plus de 45 ans d'expérience en services financiers et a occupé des postes de haute direction dans certaines des institutions financières les plus prestigieuses du Canada, dont la Banque de Montréal, Chase Manhattan Bank Canada et Mellon Bank Canada. Plus particulièrement, M. MacMillan a été président et chef de la direction de CIBC Mellon de 1998 à 2009 et président du conseil de CIBC Mellon de 2009 à 2011. À la suite de son mandat à CIBC Mellon, M. MacMillan a été président du conseil de Blair Franklin Asset Management et chef de la direction de Gluskin Sheff.

À propos de Private Debt Partners :

Établie à Toronto avec un bureau à Montréal, Private Debt Partners est un gestionnaire canadien d'actifs alternatifs qui travaille en collaboration avec des investisseurs institutionnels pour générer des rendements et une diversification de portefeuille au moyen de stratégies de dettes privées. Private Debt Partners inc. réalise le montage et structure des prêts seniors pour des entreprises du marché intermédiaire bien positionnées sur leur marché et possédant des équipes de gestion et un historique financier solides. Les investisseurs bénéficient de l'expertise approfondie de PDP, de la feuille de route jalonnée de réussites de l'équipe et de son orientation sur les secteurs mal desservis du marché de la dette privée. Cette approche axée sur la qualité en matière de prêts permet à PDP de générer des rendements ajustés au risque plus élevés et obtenir une véritable diversification des portefeuilles. Veuillez consulter www.privatedebt.com pour de plus amples renseignements.

