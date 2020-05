Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Surcharge et manque de concertation





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans son mémoire présenté hier devant la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la CSN estime qu'il est urgent pour le gouvernement d'investir temps, énergie et argent afin de redresser la situation des services sociaux. Résultant d'une consultation des membres ayant une expérience significative auprès d'enfants et de familles en contexte de vulnérabilité, le mémoire donne la parole aux intervenantes sur le terrain.

Organisation et financement

La majorité des intervenantes interrogées ont indiqué ne pas avoir l'impression d'offrir des services de qualité et selon l'intensité requise : la rupture dans le continuum des services, le manque de personnel et la surcharge de travail font en sorte qu'elles doivent trop souvent s'improviser « pompières » et éteindre des feux de cas plus critiques. Pendant ce temps, d'autres cas doivent patienter plus longtemps. Une organisation offrant davantage de souplesse, dans un plus grand respect de l'autonomie professionnelle et du jugement clinique, permettrait d'offrir des services selon la qualité et l'intensité requises. Quant au financement, le constat est clair : les investissements sont insuffisants en raison du sous-financement chronique. De plus, les sommes investies sont mal réparties, engendrant ainsi un accès difficile aux soins et aux services. Devant la représentante de la Commission, Jean Lacharité, vice-président de la CSN, a souligné « l'urgente nécessité de réinvestir de façon majeure dans les CLSC de manière à pouvoir travailler en amont sur le plan de la prévention de la maltraitance envers les jeunes ».

Pour assurer l'accès et la continuité des services à la jeunesse, le financement adéquat et stable des missions sociales du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des partenaires du réseau, comme les organismes communautaires, est essentiel.

Conditions de pratique

Plus de la moitié des intervenantes relatent avoir une trop grande charge de travail et ne pas arriver à suffire à la tâche pendant les heures normales de travail. En plus d'être trop grande, cette charge est complexe et émotionnellement difficile. Dans une très forte majorité, les intervenantes ont pointé le manque de personnel comme étant le facteur principal de la surcharge. Les problèmes d'attraction et de rétention de personnel ainsi que les conditions d'exercice ne favorisant pas la conciliation famille-travail-études n'aident certainement pas à régler la situation. « La protocolisation des soins et le peu de consultations de la part des gestionnaires ou supérieurs immédiats sur les pratiques cliniques contribuent assurément à la démotivation de ces professionnelles », a rapporté devant la Commission Jessica Goldshleger, responsable du secteur santé et services sociaux de la Fédération des professionnèles-CSN. Pour la CSN, l'organisation du travail doit être revue afin de favoriser un réel travail interdisciplinaire et un véritable respect du jugement clinique des intervenantes.

Finalement, les personnes sondées ont constaté une complexification des cas et une augmentation des comorbidités chez les jeunes. S'ajoute à cela une augmentation importante des problèmes de santé mentale, tant chez les parents que chez les enfants. Pour la CSN, cela démontre l'importance de la prévention qui doit être faite auprès des parents.

Concertation des réseaux

Une meilleure collaboration entre les réseaux s'est aussi avérée un enjeu non négligeable. La CSN précise que selon ses membres, il est nécessaire d'instaurer de nouveaux mécanismes de concertation entre les réseaux. Or, les principaux obstacles à la concertation des réseaux sont le manque de communication, de collaboration et de coordination ainsi que la méconnaissance du rôle de chacun. La mise sur pied d'une coordination, de lieux d'échange et de discussions pourrait à cet égard s'avérer utile.

Les réalités spécifiques aux communautés autochtones

La CSN compte parmi ses membres des intervenantes et des intervenants qui travaillent auprès des jeunes et des familles au Nunavik, dans le Nord-du-Québec et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James. L'enquête menée par la CSN a permis de mettre en lumière des éléments qui nuisent à l'accès et à la qualité des services offerts à la jeunesse. Le haut taux de roulement du personnel, la surcharge de travail, la méconnaissance des cultures et des traditions autochtones et le manque de ressources spécialisées ont été cités comme nuisant à la qualité des services. En ce sens, Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, a fait ressortir devant la Commission que « la mise en place d'un processus de reconnaissance des compétences des personnes autochtones, l'accès à de la formation professionnelle et du soutien clinique pour ces dernières, ainsi que des activités d'échanges interculturels pour les non-autochtones nouvellement embauchés constituent des pistes de solutions intéressantes ».

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :