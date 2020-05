/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 6 mai 2020/

La porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, Mme Jennifer Maccarone, invite le ministre Mathieu Lacombe à tenir parole et à rendre gratuits les services de garde jusqu'au 1er septembre pour les parents qui choisissent de garder...

eleven-x ? chef de file mondial spécialisé dans les solutions complètes entièrement clé en main d'Internet des objets (IdO) de faible puissance ? a annoncé une première ronde de financement institutionnel dans le but de poursuivre son expansion. La...