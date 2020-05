Avis aux médias - Cortège de solidarité - Les chauffeurs d'autobus de Laval paradent pour rappeler : « Ça va bien aller »





LAVAL, QC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Ce midi, les chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval (STL) paraderont pour saluer le dévouement et le courage des travailleuses et travailleurs du système de santé et pour rappeler à la population lavalloise que « ça va bien aller ». Les autobus seront escortés par des véhicules de superviseurs avec gyrophares allumés.

Quoi : Parade de solidarité des chauffeurs d'autobus de la STL

Qui : Le Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval (STL)

Quand : Le 6 mai 2020, de midi à 13 h

Où : Le départ des autobus se fera à partir du garage de la STL situé au 2250, av. Francis-Hughes, Laval, Québec, H7S 2C3

Premier arrêt : Cité de la santé de Laval, 1755, boul. René-Laennec, Laval, Québec, H7M 3L9

Deuxième arrêt : La résidence Les Marronniers, 1500, Montée Monette, Laval, Québec, H7M 5C9

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :