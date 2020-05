Une initiative québécoise pour les Québécois - TOPRABAIS.ca





QUÉBEC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les consommateurs québécois disposent d'un nouveau portail Internet pour les aider à encourager les marchands d'ici tout en économisant sur tous leurs achats.

TOPRABAIS.ca, rassemble en un seul site, les meilleurs rabais et circulaires, en provenance de centaines de marchands faisant des affaires au Québec.

TOPRABAIS.ca, est le fruit de plus de 3 ans d'analyses, d'ingénierie et de développement de technologies de pointe effectués et financés par une entreprise privée Webtotal inc., qui avait comme objectif de développer des outils et des applications permettant de générer du trafic de clients qualifiés pour les entreprises au Québec.

Nos marchands de proximité contribuent grandement à la santé économique d'un quartier, d'une région et de la province. Parallèlement, le consommateur a de plus grandes préoccupations par l'augmentation des coûts de certains produits et le souci constant d'économiser.

TOPRABAIS.ca vise donc à :

Permettre aux consommateurs québécois d'économiser du temps, de l'argent, en trouvant tous les meilleurs rabais en un seul site et d'encourager l'économie locale et provinciale. Promouvoir les marchands du Québec, générer du trafic sur leur site Internet et maximiser la vente de leurs produits auprès d'une clientèle qualifiée et récurrente.

TOPRABAIS.ca, regroupe plus de 150 000 produits en rabais en tout temps, constamment mis à jour et disponibles auprès des marchands du Québec ainsi que, toutes leurs circulaires en ligne. L'inscription est gratuite et le site offre toutes les possibilités de gestion des achats auprès des marchands avec la sauvegarde et la création de listes de courses personnalisées, des « Alertes rabais » et autres volets.

TOPRABAIS.ca, est un intermédiaire et ne fait aucune vente directe, mais réfère les consommateurs directement chez les marchands, ce qui en fait un site utilitaire incontournable de gestion responsable des achats des consommateurs québécois et un vecteur de ventes pour les marchands du Québec.

