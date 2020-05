Le programme de dons alimentaires communautaires de MLSE s'élargit pour inclure le stade BMO field et BMO comme partenaires faisant équipe pour aider à remettre Toronto sur pied





Le programme dépasse les objectifs initiaux, 100 000 repas ayant été produits cette semaine; l'utilisation des locaux de l'aréna et du stade permettra au programme d'accroître la production de repas pour les travailleurs de la santé de première ligne et les plus vulnérables de Toronto

TORONTO, le 6 mai 2020 /CNW/ - Le programme de dons de repas de MLSE produira 100 000 repas plus tard cette semaine et, pour accueillir le soutien et les dons massifs faits à ce jour, le programme a été élargi pour inclure l'utilisation du stade BMO Field et l'ajout de BMO comme partenaire principal, afin de maximiser ses retombées dans la collectivité. Grâce à ces ressources supplémentaires, le programme « Bringing Toronto Back To Its Feet », qui a été conçu pour remercier et soutenir les travailleurs de la santé de première ligne de Toronto, leurs familles et les organismes communautaires locaux, pourra s'étendre au-delà de son objectif de production initial de 10 000 repas quotidiens pour produire désormais jusqu'à 13 000 repas par jour.

« MLSE et nos équipes sommes toujours fiers de représenter Toronto, d'inspirer nos citoyens et de servir notre communauté, mais cela est particulièrement vrai en ces temps difficiles, a déclaré Larry Tanenbaum, président du conseil de MLSE. Nous sommes extrêmement fiers de notre organisation et de nos employés qui ont contribué à donner vie à ce programme et reconnaissants envers les nombreux partenaires qui nous ont si rapidement apporté leur soutien. Nous attendons tous avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau accueillir et divertir nos supporters, mais d'ici là, nous nous concentrons sur tout ce que nous pouvons faire pour aider notre communauté à se remettre de cette période difficile.

MLSE utilisera les nombreuses installations de préparation des aliments du stade BMO Field pour préparer et assembler les repas supplémentaires. Les chefs et le personnel des services de l'alimentation et des boissons de MLSE, ainsi que des employés de différents autres services de l'entreprise, ont pu oeuvrer ensemble à ce programme, car les activités sportives et de divertissement de l'entreprise sont interrompues en raison de la pandémie.

« Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à élargir ce programme efficace afin de soutenir les travailleurs de la santé de première ligne et l'organisme Second Harvest, qui offre des repas aux membres les plus vulnérables de la collectivité, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. BMO a le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et c'est ce qui inspire les mesures que nous prenons pour lutter contre cette pandémie. Nous continuerons à chercher des occasions comme celle-ci de faire une différence dans les collectivités avec nos partenaires. »

Les installations du stade BMO Field sont un ajout précieux au programme et permettront l'atteinte d'un nouvel objectif de production de jusqu'à 13 000 repas par jour. BMO se joint aux partenaires fondateurs annoncés précédemment de l'effort de rayonnement communautaire de MLSE : la Banque Scotia, la Banque Tangerine, Bell Canada et Rogers Communications.

« Il y a eu, en réponse à cette initiative, une vague de soutien remarquable qui démontre encore une fois l'esprit d'unité et de générosité qui caractérise Toronto, a poursuivi Michael Friisdahl, président et chef de la direction de MLSE. L'ajout des installations de BMO Field et le soutien de BMO en tant que partenaire nous aideront à développer ce programme au-delà de ce que nous avions envisagé au départ et à fournir encore plus de soutien à la communauté là et quand cela est le plus nécessaire. Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont contribué à rendre ce programme possible, mais nous sommes particulièrement reconnaissants pour la générosité des propriétaires de MLSE, l'engagement de nos employés et le soutien de nos partenaires corporatifs et communautaires. C'est là une autre illustration de ce qu'est Toronto à son meilleur. »

« Je tiens à remercier BMO de s'être joint au programme de dons alimentaires de MLSE qui aidera à nourrir les familles de notre ville. L'élargissement de ce programme pour inclure le stade BMO Field démontre qu'il s'agit vraiment d'un effort d'équipe croissant pour soutenir les gens pendant la pandémie de COVID-19, a indiqué le maire John Tory. Les entreprises de Toronto se sont mobilisées tout au long de cette crise pour aider la communauté - comme Toronto sait si bien le faire - et je tiens à remercier MLSE et tous ses partenaires d'avoir démontré cet esprit torontois en participant à cette initiative percutante. »

Depuis l'annonce du programme, MLSE a aussi reçu plus de dons que prévu de la communauté pour soutenir la logistique, y compris des services de livraison, des dons d'argent et de nourriture, et de l'aide de bénévoles. MLSE et tous les partenaires participant au programme sont reconnaissants à Mackie Movers, Pinnacle Caterers, Nestlé Canada, McCormick Canada, Smucker's et Diageo pour leur soutien supplémentaire et saluent la générosité de nombreuses autres personnes qui souhaitent savoir comment elles peuvent aider le programme.

Au cours des deux premières semaines d'activité, la production de repas de l'équipe culinaire de MLSE a nécessité près de 25 000 livres de poulet, 15 000 livres de pommes de terre, 10 000 livres de légumes et 8 000 livres de pâtes alimentaires.

Second Harvest, le plus grand organisme d'aide alimentaire au Canada, de concert avec un réseau de fournisseurs et de commanditaires locaux, fournit quotidiennement des ingrédients frais à l'équipe de MLSE. Les chefs transforment ensuite ces aliments, ainsi que d'autres aliments achetés ou donnés au programme, en repas frais, nutritifs et prêts à servir, adaptés à une variété de besoins alimentaires. Les repas sont ensuite étiquetés avant d'être préparés pour être livrés cinq jours par semaine. Le programme devrait préparer et livrer des centaines de milliers de repas au cours des prochaines semaines pour un réseau croissant d'hôpitaux et d'organismes communautaires.

« Afin de limiter la propagation de la COVID-19 tout en maintenant une distance sociale, il est essentiel que les programmes alimentaires communautaires proposent désormais des plats à emporter à un nombre croissant de personnes dans le besoin. Malheureusement, nombre d'organismes soutenus par Second Harvest ne disposent pas des cuisines ou de l'argent nécessaires pour le faire - et cette lacune met en danger des milliers de personnes vulnérables, a déploré Lori Nikkel, chef de la direction de Second Harvest. Nous sommes extrêmement reconnaissants à MLSE et à ses partenaires de nous aider à combler cette lacune en mobilisant ses installations et ses chefs de classe mondiale, et pour la générosité de tant de donateurs alimentaires qui nous permettent de fournir des milliers de repas chaque semaine. Nous sommes déterminés à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

MLSE a travaillé avec des experts en hygiène alimentaire et la santé publique de Toronto pendant l'élaboration du programme afin d'assurer la sécurité des repas et des personnes qui travaillent à les préparer.

