Des recherches de Xovis suggèrent deux moyens pour faire appliquer efficacement la distanciation physique dans les aéroports





ZOLLIKOFEN, Suisse, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Retracer les mouvements de foule au moyen d'une carte de contagion de passagers, de même qu'identifier des groupes contagieux à un stade précoce seront deux outils puissants que les aéroports pourront utiliser de façon active pour assurer leur conformité future aux réglementations de voyage post-COVID19, et ceci pourra procurer une certaine tranquillité d'esprit aux voyageurs de retour.

Ce conseil provient d'une étude scientifique de Xovis, prestataire de premier plan mondial de systèmes de gestion des flux de personnes dans les aéroports, et celle-ci a été publiée dans un livre blanc. La Société estime que la distanciation physique constituera un défi majeur auquel seront confrontés les aéroports dès que les nombres de passagers se remettront à augmenter au cours des semaines à venir.

Les données se sont accumulées grâce à des années d'algorithmes de Xovis analysant les mouvements de foules et mesurant files d'attente et groupes dans un environnement dynamique. Ceci souligne comment il faut comprendre les densités de foules dans un contexte de carte de contagion par laquelle il est nécessaire d'analyser à la fois le risque absolu de contagion (où l'infection de personne à personne est la plus probable à se manifester) et le risque relatif de contagion (où le risque de contagion est le plus élevé pour un individu). Dans les aéroports, les endroits soumis à une attention particulière seront bien naturellement les files de sûreté, mais également des zones fréquemment empruntées et touchées par les passagers, notamment les installations de libre service ou les toilettes.

En outre, la détection de groupes qui enfreignent les règles de distanciation physique représente un autre facteur important que les aéroports doivent envisager.

Christian Studer, cofondateur et directeur des produits chez Xovis explique : « Faire appel à un système de haute précision pour la surveillance des flux de personnes constitue le moyen le plus efficace pour que les aéroports puissent veiller à ce que les réglementations de distanciation physique soient respectées. Le livre blanc établit les fondations pour précisément mettre ceci en oeuvre tout en protégeant le personnel des aéroports contre des risques inutiles et en préservant les niveaux de satisfaction pour les passagers. »

« Nous aidons les aéroports à gérer les foules depuis une décennie grâce à nos capteurs stéréoscopiques en 3D. Nous sommes heureux que notre solution d'une précision inégalée et conforme au respect de la vie privée puisse maintenant être au service de nouveaux scénarios d'utilisation apparus récemment, » ajoute Florian Eggenschwiler, directeur général pour les aéroports chez Xovis.

Le livre blanc scientifique est disponible dans son intégralité pour téléchargement gratuit ici en format PDF (en anglais).

À propos de Xovis

La société Xovis basée en Suisse est la première prestataire mondiale de solutions pour flux de personnes. La Société a déployé à ce jour plus de 100 000 capteurs en 3D de haute précision sur un vaste éventail d'industries. Près de 100 aéroports ainsi que des intégrateurs de systèmes de vente au détail et de nombreuses industries autour du globe se fient aux solutions de Xovis. Les clients mesurent des ICP (indicateurs clés de performance) tels que bruits de pas, longueur et durée des files d'attente pour optimiser la satisfaction de la clientèle et augmenter leurs recettes.

Contact

Xovis

Industriestrasse 1

3052 Zollikofen

Suisse

https://www.xovis.com | info@xovis.com

LinkedIn | Twitter

Relations avec les médias

Christian Studer, directeur des produits

+41-32-508-35-41

christian.studer@xovis.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1164575/Xovis_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164578/Whitepaper_Contagion_map.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164576/Xovis_PC2_Sensor.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164577/Xovis_PTS_Dashboard.jpg

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 06:24 et diffusé par :