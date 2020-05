McDonald's du Canada lance son programme Plus que des frites pour la lutte contre la COVID-19 et autres efforts de secours





Du vendredi 8 mai au jeudi 21 mai, une partie des recettes provenant de toutes les frites vendues sera versée aux efforts de secours pour les Canadiens.

TORONTO, le 6 mai 2020 /CNW/ - McDonald's du Canada annonçait aujourd'hui son programme national Plus que des frites pour les efforts de secours contre la COVID-19 et autres tragédies ayant récemment frappé les Canadiens. Du 8 au 21 mai 2020, McDonald's du Canada versera une partie des recettes de toutes ses frites vendues au Canada à la Croix-Rouge canadienne, appuyant le Fonds de secours : urgences au Canada et intervention face à la COVID-19, le Fonds de soutien : Ensemble pour la Nouvelle-Écosse et le travail de réponse et de préparation aux catastrophes au Canada.

La contribution des Canadiens dans le cadre du programme Plus que des frites sera directement versée à la Croix-Rouge canadienne qui répartira les recettes amassées entre ces divers fonds, lui permettant d'apporter de l'aide aux personnes et aux familles du pays dont les besoins sont les plus pressants. L'aide ira aux victimes de la pandémie, de même qu'aux personnes frappées par de récents événements dévastateurs, dont la tuerie en Nouvelle-Écosse, et à d'autres efforts de préparation et de réponse aux catastrophes dans les collectivités au Canada.

« Avec les tragédies qui sont récemment venues s'ajouter aux temps difficiles engendrés par la pandémie mondiale sévissant actuellement, nous voulions trouver une façon de mobiliser les Canadiens et de soutenir nos collectivités qui en ont le plus besoin, déclarait John Betts, président et chef de la direction de McDonald's du Canada. Le programme Plus que des frites permet à tous les Canadiens de contribuer de façon simple et facile aux efforts de secours partout au pays. »

Avec son programme Plus que des frites, McDonald's du Canada marque son appui indéfectible aux agriculteurs canadiens.

« Nos partenaires agriculteurs ont été durement touchés par la COVID-19, et nous sommes constamment à la recherche de façons de les soutenir alors que nous traversons les défis et les incertitudes causés par cette pandémie, poursuivait M. Betts. Les agriculteurs canadiens sont l'un des moteurs de notre entreprise, et nous espérons que l'attachement que les Canadiens vouent à nos frites nous permettra non seulement de verser un don significatif à la Croix-Rouge canadienne, mais aussi de consolider notre appui aux cultivateurs de pommes de terre canadiens tout en ayant un effet positif sur leurs entreprises. »

« Les Canadiens vivent une période unique alors que les collectivités locales se préparent et répondent aux catastrophes tout en tentant d'atténuer les effets de la COVID-19 et d'autres événements imprévus susceptibles de se produire, déclarait Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge canadienne est heureuse que McDonald's du Canada offre aux Canadiens un autre moyen de venir en aide à la population en cette période de besoin sans précédent. »

En partenariat avec ses franchisés, McDonald's du Canada a trouvé des moyens de poser des gestes, grands et petits, pour soutenir les collectivités qu'elle dessert et est demeurée résolue à servir ses clients - par la commande et le paiement mobiles avec l'appli McDonald's (au service-au-volant et à l'espace réservé du stationnement seulement), le service-au-volant et la McLivraisonMD dans les restaurants participants du pays, afin d'offrir aux Canadiens des options de produits à la fois commodes et abordables. Pendant la pandémie de la COVID-19, McDonald's du Canada a fait don de plus de 110 000 kg de denrées à des banques alimentaires et autres organismes de bienfaisance et servi plus d'un million de cafés et de thés gratuits aux travailleurs de la santé et des services essentiels de première ligne.

Pour plus de détails sur la réponse de McDonald's du Canada à la pandémie de la COVID-19 ou sur ce programme, visitez McDonalds.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, McDonald's du Canada fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Près de 100 000 personnes d'un océan à l'autre travaillent pour un restaurant de la compagnie ou de franchisé. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Restaurants of Canada Ltd.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :