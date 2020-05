Epsilon nomme Craig Forrester directeur financier du groupe





L'ancien directeur général adjoint des finances, ventes et marketing de Colt Technology Services apporte à Epsilon plus de 20 années d'expérience pour diriger ses fonctions financières et juridiques

SINGAPOUR, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Epsilon, prestataire mondial de services pour connectivité et communications, a nommé Craig Forrester au poste de directeur financier, avec effet immédiat. Craig va diriger les fonctions financières et juridiques d'Epsilon et travailler de concert avec Michel Robert récemment nommé directeur général pour conduire sa croissance mondiale d'entreprise.

Craig arrive avec plus de deux décennies d'expérience dans ce rôle après avoir occupé divers postes chez Colt, BT, Sony et Lucent. Avec sa vaste expertise internationale de la finance et de la technologie, Craig rejoint l'équipe du leadership exécutif d'Epsilon afin d'appuyer son regain d'attention sur la croissance de ses capacités de services de mise en réseau défini par logiciel (en anglais).

« Craig possède l'expérience et l'expertise qui aideront à dynamiser notre nouvelle phase de croissance. Il a fait preuve de succès dans son appui de la vision stratégique des sociétés chez qui il a travaillé, en particulier en Asie et en Europe. L'expérience de Craig dans le secteur et ses connaissances seront inestimables au moment où nous allons plus loin avec notre entreprise, » a souligné Michel Robert, directeur général d'Epsilon. « Nous sommes heureux de le voir rejoindre notre équipe de haute direction et nous avons une confiance immense dans sa capacité à diriger notre succès à long terme. »

« Epsilon détient une position unique sur le marché avec son approche pilotée par logiciel et axée sur la clientèle. J'ai été attiré vers l'entreprise en raison de sa passion pour l'innovation dans sa fourniture de services de réseaux ainsi que l'investissement à long terme dans sa plateforme de SDN, » a commenté Craig Forrester, directeur financier d'Epsilon. « Il est intéressant de rejoindre une société comme Epsilon à un moment où l'interconnexion et la demande pour bande passante sont en croissance exponentielle. J'ai hâte de travailler avec l'équipe de l'encadrement supérieur en tablant sur ses succès pour apporter une nouvelle croissance aux affaires mondiales d'Epsilon. »

Forrester a rejoint Epsilon à partir de son poste le plus récent chez Colt Technology Services où il a passé plus de quatre années comme directeur général adjoint des finances, ventes et marketing. Durant cette affectation, il est intervenu avec son équipe sur l'ensemble de l'organisation pour inspirer un sens des affaires se concentrant sur l'assistance au plan stratégique de la Société. Il a auparavant consacré plus de six années à un certain nombre de postes de direction financière sur diverses unités sectorielles chez BT.

À propos d'Epsilon

Epsilon est un prestataire mondial de services centrés sur le nuage pour connectivité et communications, assurant la connexion sur 220 centres de données dans 39 villes. La plateforme de réseautage défini par logiciel (SDN) de la Société associe une connectivité à la demande, un portail basé sur le web et des interfaces de programmation d'applications (API) procurant à ses partenaires des solutions simples et efficaces. Tous les services d'Epsilon sont actionnés par une ossature mondiale de catégorie opérateur, hyper modulable connectant les centres de communications et de technologie de la planète. Epsilon est basée à Singapour avec des bureaux à Londres, New York, Dubaï et Sofia.

Pour en savoir plus, visitez epsilontel.com.

Contact :

Sherman Peh

Directeur principal

Contenu et relations avec le public

+65-6813-4905

sherman.peh@epsilontel.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164024/Craig_Forrester.jpg

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 04:00 et diffusé par :