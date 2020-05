Au premier Festival international de Chengdu, l'art relie le monde





À l'heure où la pandémie fait rage, le premier Festival international d'art et de la jeunesse de Chengdu, un rassemblement alliant sciences, technologies et expressions artistiques, a ouvert ses portes le 4 mai sur les bords du lac Xinglong, dans la nouvelle zone de Tianfu. Ce festival se compose de trois événements phares: Renovator, un programme de créativité de la jeunesse; Improv, un spectacle d'improvisation interactive; et Design Out Isolation, une exposition consacrée au design. Le festival combine sciences, technologies et arts pour tisser des liens entre 20 pays participants, et a invité quelques 50 artistes, des écoles de design, des institutions clés, plus de 10 mentors ainsi que des maîtres de l'improvisation, tous de renommée mondiale, à prendre part à des activités en ligne et hors ligne. Le festival amorce l'échange et promeut la communication artistique et interactive chez les jeunes du monde entier. Le charme unique de Chengdu en tant que cité culturelle à part entière et le dynamisme artistique de la nouvelle zone de Tianfu se sont fixés pour objectif d'intégrer une expression artistique numérique forte d'un véritable brassage international.

Les organisateurs ont notamment invité Franck Buzz, créateur de la LightBox en France; Cathy Salit, artiste new-yorkaise en vogue; Stephen Achmanovitch, musicien américain spécialiste de l'improvisation; Ben Hartwig, docteur en biologie génétique à l'Université de Cologne, en Allemagne; et bien d'autres personnalités pour se lancer dans des improvisations artistiques via la plateforme zoom.

Le festival présente également des travaux sur le thème du "design pour surmonter l'isolement", fruit d'une collaboration sino-italienne basée sur l'innovation sur fond d'épidémie, à l'Université de Tsinghua, tout en proposant des ateliers sur site.

À Chengdu, nous accueillons la jeunesse du monde entier. Centre historique et culturel, la ville de Chengdu encourage les jeunes des quatre coins du globe à se rassembler sur THELAKE.ART.?www.thelake.art?

