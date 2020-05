IFG - La société International Fruit Genetics lutte contre la violation de sa propriété intellectuelle





BAKERSFIELD, Calif., 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS, LLC (IFG) a pris des mesures pour protéger sa propriété intellectuelle en Chine. La société californienne est seule et unique propriétaire de différentes variétés de raisins de table, telles que IFG Six (Sweet Sapphiretm), IFG Eleven (Sugar Crisptm), IFG Sixteen (Sweet Favorstm) et IFG Seventeen (Sweet Joytm).



Ces dernières années, IFG a surveillé de près le marché chinois et a entrepris une série d'activités visant à lutter contre la contrefaçon et d'autres actes portant atteinte à la propriété intellectuelle contre les variétés de raisins d'IFG dans la production et le commerce de raisins.

L'objectif d'IFG est d'éliminer les plantations illégales et le commerce non autorisé des variétés d'IFG en Chine afin de protéger les droits et intérêts légitimes d'IFG et de ses fabricants et distributeurs sous licence dans le monde entier.

IFG a nommé le Bureau d'exploitation conjointe Baker Mckenzie Fenxun (FTZ) pour protéger ses droits de propriété intellectuelle et entamer des mesures de répression à l'encontre des auteurs présumés d'infractions devant les autorités compétentes en Chine.

Plus précisément, IFG a assuré l'enregistrement des marques commerciales - non seulement pour les noms anglais de ses principales variétés, mais aussi pour leurs homologues chinois, ouvrant ainsi la voie à des actions visant à faire respecter les marques commerciales en Chine. Il s'agit notamment de la protection de la marque « ????? » [ Tian Mi Lan Bao Shi ], l'homologue chinois de Sweet Sapphiretm, une variété d'IFG populaire en Chine.

IFG a également lancé une série de mesures de préservation des preuves et de mesures administratives contre les plantations illégales ainsi que le commerce et la promotion non autorisés des variétés d'IFG dans le but d'obtenir l'approbation du gouvernement pour ses mesures d'application.

En réponse aux plaintes administratives d'IFG, une autorité agricole locale dans la Province de Jiangsu a imposé des amendes administratives pour la promotion illégale d'une variété d'IFG et une autorité locale des ressources naturelles dans la province de Shaanxi a ordonné à un producteur relevant de sa juridiction de mettre fin à la propagation et au commerce illégaux de greffons d'une variété d'IFG.

IFG entend poursuivre ses efforts pour solliciter activement l'appui et la coopération des autorités chinoises compétentes afin de lutter contre d'éventuelles violations et de protéger ses intérêts commerciaux et ceux de ses titulaires de licence.

À la lumière des cadres établis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et la législation chinoise en vigueur en matière de protection des nouvelles variétés végétales, IFG est convaincue d'obtenir des résultats positifs grâce à sa coopération avec les autorités compétentes chinoises dans la poursuite de diverses actions juridiques. IFG compte également sur un plus grand respect de ses droits légitimes en Chine. IFG attache une grande importance au marché chinois et poursuivra ses efforts pour fournir des fruits de haute qualité à ses clients chinois.

Contact auprès des médias :

Andrew King

Bastion Elevate

andrew@bastionelevate.com

