Suncor Énergie déclare un dividende





CALGARY, Alberta, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La convergence de deux événements mondiaux a créé une instabilité des marchés. La pandémie de COVID-19 et la réduction rapide de la demande connexe ainsi que la perturbation de l'offre en pétrole brut attribuable aux décisions liées à la production de l'OPEP+ devraient maintenir les prix à un niveau plus bas pendant au moins 12 à 24 mois. Les éléments fondamentaux nécessaires à une relance sont notamment : une reprise de la demande en produits attribuable au redémarrage de l'économie mondiale et le rétablissement de l'équilibre dans la production et le stockage du pétrole. Compte tenu des volumes sans précédent des stocks mondiaux de pétrole brut, nous savons que le rétablissement d'un équilibre dans les marchés prendra un certain temps, même si le rythme précis de ce rétablissement est incertain.



Afin de préserver la santé financière et la résilience de notre entreprise nécessaires pour composer avec les conditions actuelles des marchés, l'entreprise a réduit les coûts d'exploitation de 1 milliard $ (10 %) par rapport à 2019 et accru ses liquidités de 4 milliards $. De plus, nous avons réduit les dépenses en immobilisations de 2020 de 1,9 milliard $ (33 %) par rapport au plan initial de 2020.

« Le conseil d'administration de Suncor maintient son engagement à tirer parti de nos ressources de longue durée à faible déclin et à fournir l'énergie dont la société a besoin, tout en redistribuant de la valeur aux actionnaires, a expliqué Mark Little, président et chef de la direction. Toutefois, après avoir pris des mesures considérables pour réduire les coûts d'investissement et d'exploitation, le conseil d'administration croit que la réduction du niveau actuel de dividendes est requise pour abaisser le seuil de rentabilité de l'entreprise à un prix du WTI à 35 $US le baril. Par conséquent, le conseil d'administration a décidé de réduire le dividende au comptant trimestriel de 55 % à 0,21 $ par action ordinaire par rapport à 0,465 $ par action ordinaire. » Ce dividende sera payable le 25 juin 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 juin 2020.

À un prix du WTI de 35 $US le baril, à la reprise de la demande, les produits d'exploitation peuvent couvrir tous les coûts d'exploitation et d'administration, les investissements de maintien et les dividendes prévus. Ces mesures favorisent non seulement un bilan solide, la santé financière de l'entreprise, notamment la notation de haute qualité de Suncor, mais permettent aussi d'accroître la résilience de l'entreprise qui lui permet de demeurer concentrée sur la création de valeur à long terme. « La combinaison de ces mesures permettra à l'entreprise de demeurer forte et de se positionner pour se surpasser à la reprise des marchés », a précisé Mark Little.

Mise en garde ? renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : les attentes de Suncor relativement aux impacts de la pandémie de COVID-19 et la réduction de la demande connexe, notamment que les prix du pétrole brut seront plus bas pendant au moins 12 à 24 mois et aux éléments fondamentaux nécessaires à une relance; la cible de Suncor de réduire les coûts d'exploitation totaux de 1 milliard $ par rapport à 2019 et son plan de réduire les dépenses en immobilisations de 2020 de 1,9 milliard $ par rapport au plan initial de 2020; l'engagement du conseil d'administration de Suncor de continuer à redistribuer de la valeur aux actionnaires et sa croyance que la réduction des niveaux actuels de dividendes abaissera le seuil de rentabilité de l'entreprise à un prix du WTI à 35 $US le baril, et le fondement d'une telle croyance; la croyance de Suncor qu'à un prix du WTI de 35 $US le baril, à la reprise de la demande, les produits d'exploitation peuvent couvrir tous les coûts d'exploitation et d'administration, les investissements de maintien et les dividendes prévus, et le fondement d'une telle croyance; et l'attente de Suncor selon laquelle les mesures prises actuellement aideront l'entreprise à demeurer forte et à se positionner pour se surpasser à la reprise des marchés. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « futur », « prévu », « accent », « planifié », « croit », « anticipé », « cible » et d'autres expressions analogues.

Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que l'entreprise a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de ce qui suit : les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19; l'exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l'équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales en vigueur; les taux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre, des services et des infrastructures; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment. Le plus récent rapport de gestion de Suncor, ainsi que la notice annuelle de Suncor, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, ainsi que les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières, décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com; en téléphonant au 1-800-558-9071; ou en consultant le site suncor.com/rapportsfinanciers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR ou sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou ensemble.suncor.com

Demandes des investisseurs : 800-558-9071 invest@suncor.com

Demandes des médias : 1-833-296-4570 media@suncor.com



Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 19:25 et diffusé par :