PepsiCo Canada aliments annonce le rappel volontaire au Québec et au Labrador de ses croustilles Fuffles® ailes piquantes en sacs de 190 grammes en raison d'un ingrédient de la moutarde non déclaré





MISSISSAUGA, ON, le 5 mai 2020 /CNW/ - PepsiCo Canada Aliments annonce aujourd'hui le rappel volontaire au Québec et au Labrador d'une petite quantité de croustilles Ruffles® Ailes piquantes en sacs de 190 grammes en raison d'un ingrédient - la graine de moutarde, qui est un allergène - non déclaré sur l'emballage des croustilles Ruffles® AILES PIQUANTES. Ce produit a été distribué uniquement chez les détaillants du Québec et du Labrador.

Le produit visé est le suivant :

Québec : Croustilles Ruffles® AILES PIQUANTES en sacs de 190 g (CUP : 6041004948) avec dates de fraîcheur garantie de JL14 et JL28.

(CUP : 6041004948) avec dates de fraîcheur garantie de JL14 et JL28. Labrador : Croustilles Ruffles® AILES PIQUANTES en sacs de 190 g (CUP : 6041004948) avec dates de fraîcheur garantie de JL14 et JL28 et UNIQUEMENT avec le code de fabrication 5031 10809.

Aucun autre produit Ruffles® ni aucune autre date de fraîcheur garantie de croustilles Ruffles® Ailes piquantes ne sont visés par ce rappel.

Jusqu'à présent, aucun consommateur n'a exprimé de préoccupations concernant ces croustilles. Pour coordonner le rappel, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Les consommateurs ayant acheté le produit concerné sont priés de le jeter ou de le retourner à leur lieu d'achat pour obtenir un remboursement. Ils peuvent également obtenir des réponses à leurs questions en composant le 1-800-376-2257 ou consulter le site www.ruffles.ca pour en savoir plus.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. En 2018, PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 64 milliards de dollars grâce à son portefeuille complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte 22 marques générant chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement.

PepsiCo s'est donné comme mission d'être le leader mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques en déployant son approche «?Donner un sens à notre vision?». Cette approche témoigne de son ambition à gagner de manière durable sur le marché et d'en intégrer l'objectif dans tous les aspects de ses activités. Pour en savoir plus, visitez le www.pepsico.com.

SOURCE PepsiCo Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 18:19 et diffusé par :