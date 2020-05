Holdun Family Office remporte un prix prestigieux





Holdun Family Office, un multi-family office international et indépendant de 5e génération est ravi d'accepter le prix Business Vision du ?meilleur multi-family office (région des Caraïbes)' de l'année 2019. Après un succès dans la même catégorie en 2017 et 2018, cette dernière distinction fait de Holdun le premier family office à recevoir ce prix trois années de suite.

« Nous sommes fermement convaincus que pour prétendre légitimement être un multi-family office, la famille fondatrice doit être l'un des clients. Elle doit établir une vision commune et un ensemble de valeurs partagées par tous ses clients. Holdun Family Office a réussi à atteindre cet objectif depuis sa création en 1990 en comprenant les objectifs et les visions de chaque famille pour l'avenir », a conclu le jury du prix Business Vision.

Brendan Holt Dunn, PDG mondial de Holdun Family Office a commenté en ces termes : « Notre longue histoire familiale nous a bien aidés dans la gestion de nos relations avec les clients dans le monde entier. »

« Les taux d'intérêt historiquement bas et la volatilité sans précédent du marché ont mis en évidence les faiblesses d'un portefeuille classique et équilibré, laissant les investisseurs se bousculer pour trouver des options de diversification alternatives. En tant que famille, nous avons reconnu il y a quelques années que les stratégies basées sur les titres et les actions traditionnels à revenu fixe étaient peu susceptibles de produire des rendements acceptables. »

Philip Stewart, directeur du développement chez Holdun Family Office, a confié pour sa part : « En réponse aux changements fondamentaux du marché de ces dernières années, nous avons développé des fonds qui offrent une gamme plus large d'exposition sur tout le spectre du risque et du manque de liquidité. Ces catégories d'actifs, couvrant notamment le capital-investissement, le capital-risque et l'immobilier, ont permis une plus grande diversification et une volatilité réduite des portefeuilles, ainsi que des rendements plus élevés pour nous et, plus important encore, pour nos clients. »

À propos de Holdun Family Office

Le portefeuille de Holdun Family Office, qui a récemment célébré son 30e anniversaire, a constamment surpassé le marché grâce à une innovation constante et à des manoeuvres tactiques intelligentes, minimisant les effets de la volatilité du marché et maximisant les rendements ajustés selon le risque pour les investisseurs.

Holdun Family Office offre une gamme complète d'outils financiers, y compris des services de gestion de patrimoine, de fiducie, d'entreprise et de conciergerie.

