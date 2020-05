L'Impériale annonce la nomination au poste de vice-président principal, Secteur amont





L'Impériale a annoncé aujourd'hui la nomination de S.P. (Simon) Younger au poste de vice-président principal, Secteur amont, effectif le 1er juin 2020. M. Younger, actuellement vice-président, Production, chez L'Impériale, succède à J.R. (John) Whelan, qui a été nommé au poste de vice-président, Pétrole lourd mondial, Secteur pétrolier et gazier en amont d'ExxonMobil.

«?Au nom de L'Impériale, je tiens à remercier John Whelan pour son leadership et ses conseils exceptionnels en tant que vice-président principal du secteur amont au cours des trois dernières années?», a dit Brad Corson, président du conseil et président et chef de la direction. «?Pendant son mandat, John a guidé le secteur amont de L'Impériale à travers une période de croissance record, incluant une hausse de la production et de la fiabilité à Kearl, le projet d'exploitation des sables pétrolifères de la compagnie. J'ai hâte de continuer à travailler avec John dans son nouveau rôle.?»

Originaire de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, M. Whelan détient un baccalauréat en génie mécanique de la Memorial University of Newfoundland. Il a commencé sa carrière à Mobil Oil Canada en 1988 à Drayton Valley, en Alberta, et a occupé pour la société divers postes techniques et de direction au Canada, aux États-Unis et en Norvège. M. Whelan a entamé son mandat à titre de vice-président principal, Secteur amont, le 1er mars 2017.

Originaire d'Australie, M. Younger détient un baccalauréat en génie mécanique de la University of Tasmania, en Australie. Il a commencé sa carrière chez Esso Australia, une société affiliée d'ExxonMobil, en 1997, en tant qu'ingénieur en équipement rotatif fournissant un appui à la fois aux actifs extracôtiers et terrestres. M. Younger a occupé divers postes en Australie, aux États-Unis et au Nigéria avant de revenir à Houston, au Texas, en 2006 pour assumer le rôle de planificateur et analyste des activités au siège social d'ExxonMobil Production. L'année suivante, il s'est chargé de la coordination du plan d'affaires d'ExxonMobil Production, avant de déménager à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, pour occuper le poste de directeur des opérations techniques de la filiale ExxonMobil Canada Energy.

Après son premier rôle au Canada, M. Younger a accepté diverses affectations à des postes de gestion au sein des opérations d'ExxonMobil en Australie, au Qatar et aux États-Unis. En 2019, M. Younger a déménagé à Calgary, en Alberta, pour devenir vice-président, Production, chez L'Impériale et, plus récemment, il a aussi dirigé les efforts d'intervention de L'Impériale liés à la COVID-19.

«?J'ai eu l'occasion de travailler avec Simon Younger dans son rôle de vice-président, Production, et j'ai été beaucoup impressionné par tout ce que j'ai vu?», affirme Corson. «?Je sais qu'il va continuer de mettre à profit ses connaissances et son expertise dans son nouveau rôle en tant que vice-président principal de notre organisation en amont.?»

Même après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, un des plus grands producteurs de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle nationale, notre compagnie est résolue à respecter les normes les plus rigoureuses qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

