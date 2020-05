Alpian mobilise un financement de Série A de 12,2 millions CHF pour exploiter une opportunité de services bancaires privés de 660 milliards CHF





GENÈVE, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- La nouvelle société de services financiers numériques, Alpian SA (« Alpian »), incubée par le groupe bancaire suisse REYL & Cie SA (« REYL »), annonce aujourd'hui le succès d'une étape de financement de série A d'une valeur de 12,2 millions CHF. Les fonds permettront à Alpian d'accélérer ses plans de croissance et de poursuivre ses ambitions de recevoir une concession bancaire illimitée de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), pour e se lancer en 2021 en tant que banque numérique pour personnes aisées disposant d'une licence à part entière.

Alpian a pour objectif de créer une offre de services bancaires innovante, personnalisée pour la population de personnes aisées (possédant entre 100 000 et 1 million CHF d'actifs investis) en Suisse, d'une valeur estimée à 660 milliards CHF. Une étude de marché indépendante montre que les prestataires de services bancaires de détail et privés existants ne répondent pas pleinement aux exigences fondamentales de ce segment. Parmi ce groupe démographique, 40 % cherchent une nouvelle banque et 70 % seraient prêts à utiliser une banque sans aucune agence.

L'offre d'Alpian comprendra des produits boutique d'investissement personnalisés, un accès numérique en face à face à des conseillers financiers expérimentés, et des opérations bancaires courantes. Grâce à une interface numérique moderniste, Alpian utilisera une technologie propriétaire de rupture pour développer des services bancaires privés évolutifs et personnalisés.

Bénéficiant des plus de 40 années d'expérience de REYL en services bancaires et en gestion de patrimoine, la société compte rivaliser sur un pied d'égalité avec d'autres banques établies.

Schuyler Weiss, PDG d'Alpian, a déclaré :

« La genèse d'Alpian vient de la vision claire de son équipe expérimentée et bien diversifiée. Cela nous donne la capacité à mettre en oeuvre notre vision sans entrave, avec une technologie et une innovation qui sous-tendent tout ce que nous faisons. L'obtention d'un financement de Série A est un hommage à notre entreprise et à notre capacité à exécuter. C'est un grand pas en avant vers la réalisation d'un état de préparation technologique et opérationnel total au cours des prochains mois. »

Pasha Bakhtiar, associé chez REYL, a déclaré :

« Alpian a fait ses débuts en tant que projet d'incubation chez REYL mais nous avons vite réalisé le plein potentiel de cette proposition de valeur unique et révolutionnaire. Le fait qu'Alpian ait obtenu cette impressionnante étape de Série A démontre également la confiance des investisseurs dans l'espace Océan bleu que nous avons identifié. Mes partenaires et moi-même sommes extrêmement confiants dans la qualité de l'équipe Alpian et nous sommes enthousiastes à l'idée de les accompagner dans les prochaines étapes du voyage. »

À propos d'Alpian

Alpian, basée à Carouge, en Suisse, est une nouvelle marque de services financiers numériques constituée en octobre 2019.

