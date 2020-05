Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement de mai





MONTRÉAL-NORD, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 4 mai.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les membres du conseil ne se sont pas réunis physiquement en un même endroit. Comme c'est le cas depuis le mois d'avril, le public était convié à assister à cette séance par vidéo, en respect de l'interdiction de rassemblement en vigueur et des mesures de distanciation physique visant à éviter la propagation du virus.

Avant de commencer le conseil, la mairesse a dressé un bilan des actions entreprises par l'arrondissement ET des organismes du milieu pour soutenir les citoyens de Montréal-Nord qui sont parmi les plus affectés par cette pandémie :distribution de denrées, de repas, d'équipements de protection, soutien psychologique, mise en place d'un fonds d'aide aux organismes, d'une patrouille de sensibilisation, d'un plan d'aide aux commerçants, sensibilisation de la population à l'achat local, et la mise en place de corridors sanitaires ne sont que quelques exemples du très vaste mouvement qui s'opère présentement.

Devant l'importante croissance des cas de covid-19 sur le territoire, l'arrondissement a aussi mis en place une cellule de travail collaboratif d'urgence avec la Direction régionale de la santé publique, le CIUSSS du Nord-de- l'Île-de Montréal et la Table de quartier de Montréal-Nord ainsi qu'en collaboration avec les organismes suivants qui regroupent des professionnels de la santé d'origine haïtienne: AMHE, FMCH, RIAAH;

« Nous assistons à une mobilisation sans précédent de toutes les ressources présentes dans l'arrondissement et celle de nos alliés. Nous sommes fiers du travail qu'ils ont accompli jusqu'ici et je tiens à remercier celles et ceux qui y participent et qui y mettent tout leur coeur. Quelle belle démonstration de solidarité», a conclu la mairesse Christine Black.

Stationnement en temps de pandémie

Le conseil a aussi suspendu l'application des articles 29 et 29.1 du Règlement sur l'immobilisation et le stationnement dans le contexte où la Ville de Montréal a modifié sa réglementation portant sur le stationnement pour l'ensemble des arrondissements, et ce, afin de faciliter les déplacements, d'assurer la sécurité de tous et de permettre le respect des règles de confinement.

Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, l'application des articles mentionnés qui interdisaient de laisser une voiture au même endroit pour une durée de plus de 72 heures sera suspendue. L'interdiction de stationner pour le balayage des rues en vigueur depuis le 1er mai devra tout de même être respectée malgré cette suspension. Il sera donc permis de laisser une voiture au même endroit pendant plus de 72 h, sauf en cas de balayage de la rue.

Un arrondissement solidaire

Le conseil a accordé une contribution financière de 31 113 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord (TQNM) pour l'année 2020 conformément au Cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local (IMSDSL). Le conseil a souligné la qualité du travail réalisé par la direction et le conseil d'administration de la TQMN au cours de la dernière année et a souligné le fait que la TQMN maîtrise l'ensemble des critères du cadre de référence de l'IMSDSL. Le conseil a également souligné l'excellent travail de la TQNM dans la gestion du Fonds d'aide d'urgence mis en place avec la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord.

Un geste fort pour l'environnement

Le conseil a accordé une contribution financière de 24 983 $ à l'organisme Soverdi pour la plantation de 400 nouveaux arbres sur des terrains privés afin de contribuer à augmenter le couvert végétal et la canopée. Cette plantation vise à augmenter la biodiversité et à attirer des pollinisateurs avec des arbres fruitiers de variétés anciennes résistantes et d'arbres à floraison attrayante. Dans les sites industriels, les arbres à grand déploiement seront privilégiés pour créer des zones d'ombre dans ces secteurs plus bétonnés. Le projet se fera en collaboration avec la Coopérative de solidarité Éconord.

Consultations écrites en raison de la pandémie de COVID-19

Compte tenu des circonstances particulières liées à la COVID-19, les consultations publiques régulières et requises par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été suspendues par décret du gouvernement. Dans ce contexte, des consultations écrites se sont tenues dans les trois dossiers suivants :

Un meilleur encadrement pour les lieux de culte

Le conseil a déposé le procès-verbal de la séance de consultation écrite et a adopté le Règlement modifiant le Règlement de zonage refondu afin de modifier diverses dispositions en lien avec les usages « lieu de culte » et « centre communautaire », et ce, pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement.

Une école qui répond aux besoins de la communauté

Le conseil a déposé le procès-verbal de la séance de consultation écrite et a adopté une résolution afin de permettre la démolition de sections et l'agrandissement de l'école de la Fraternité, située au 11241, avenue Drapeau.

Modernisation du cadre bâti

Le conseil a adopté le procès-verbal de la séance de consultation écrite et a adopté une résolution afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de dix étages au 10155, boulevard Pie-IX.

Pour un arrondissement plus sécuritaire

Le conseil a statué sur diverses recommandations du comité consultatif sur la mobilité du 8 avril 2020. Le conseil a ainsi autorisé les demandes suivantes afin d'apaiser la circulation et de sécuriser les déplacements:

L'installation d'un panneau d'arrêt aux quatre coins de l'intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve;

L'installation d'un panneau d'arrêt aux quatre coins de l'intersection de la rue Fleury et de l'avenue de Paris ;

; Le retrait d'une zone de stationnement pour personne à mobilité réduite devant le 10837, avenue Hénault.

Des nouveaux trottoirs, entrées charretières et bordures de rues

Le conseil a adjugé à Construction Larotek inc. un contrat pour la réalisation de travaux de reconstruction de trottoirs, d'entrées charretières et de bordures de rues dans différentes rues de l'arrondissement pour un total de 624 323,59 $. Ces travaux permettront de rendre les infrastructures plus sécuritaires et de prolonger leur durée de vie. Grâce à la plantation de nouveaux végétaux, ils contribueront également au verdissement des quartiers et à la réduction des îlots de chaleur par l'aménagement de nouvelles zones de plantation.

Un grand merci à tous!

Pendant le conseil, les élus de Montréal-Nord ont chaleureusement remercié l'ensemble des organismes des institutions et des personnes qui ne comptent pas leurs heures, participent à des cellules d'urgence et démontrent leur générosité au quotidien dans ces temps difficiles :

Cellule d'urgence de la Table paix et sécurité urbaines élargie COVID-19*

Christine Black , mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord Abdelhaq Sari, conseiller de Ville

Chantal Rossi , conseillère de Ville

, conseillère de Ville Renée- Chantal Belinga , conseillère d'arrondissement

, conseillère d'arrondissement François Purcell, directeur de cabinet

Emmanuel Dubourg , député fédéral de Bourassa

, député fédéral de Bourassa Paule Robitaille , députée provinciale de Bourassa-Sauvé

, députée provinciale de Bourassa-Sauvé Arrondissement de Montréal-Nord

Accorderie de Montréal-Nord

Café jeunesse multiculturelle

Centre communautaire Annour

Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

Centre de pédiatrie sociale

Centre des jeunes L'Escale

Citoyens.nes bénévoles

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

CJE Bourassa-Sauvé

Comité de réflexion sur le vieillissement

Commission scolaire de la Pointe-de-l'ïle

Concertation petite-enfance famille de Montréal-Nord

Conseil jeunesse de Montréal-Nord

Coop de solidarité Éconord

Coup de pouce Jeunesse

Développement communautaire et inspecteur, poste de quartier 39

École secondaire Calixa-Lavallée

Entre-Parents de Montréal-Nord

Évolu-Jeunes 19-30

Halte-Femmes

Hoodstock

Institut Pacifique

Impulsion-Travail

Maison des jeunes l'Ouverture

Panier futé

Parole d'ExcluEs

Service de sécurité des incendies

SHAPEM

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

Table femmes Osez au féminin

Un itinéraire pour tous

* Liste partielle, car tous les organismes des cellules sont invités à participer à la TPSU élargie en période de pandémie.

Cellule d'urgence d'aide alimentaire de Montréal-Nord

Les Fourchettes de l'espoir (coordination des actions sur le terrain)

Centre multiethnique de Montréal-Nord

Épisole

Panier Futé

Carrefour des retraités de Montréal-Nord

Carrefour jeunesse emploi (prêt d'un local pour distribution dans l'ouest)

Centre d'action bénévole (CAB)

Un itinéraire pour tous

Amour en action

Cabinet de la députée Paule Robitaille

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Poste de quartier 39

quartier 39 Table de quartier de Montréal-Nord

Arrondissement de Montréal-Nord (animation de la cellule)

Avec la collaboration de la Mission Bon Accueil

Cellule d'urgence en développement économique

Emmanuel Dubourg , député de Bourassa, et Rony Sanon , directeur de cabinet

, député de Bourassa, et , directeur de cabinet Paule Robitaille , députée Bourassa-Sauvé, et Dominique Debrosse , directeur de cabinet

, députée Bourassa-Sauvé, et , directeur de cabinet Christine Black , mairesse de Montréal-Nord, et François Purcell, directeur de cabinet

, mairesse de Montréal-Nord, et François Purcell, directeur de cabinet Jean-Marc Poirier , conseiller d'arrondissement, district de Marie-Clarac

, conseiller d'arrondissement, district de Marie-Clarac PME Montréal - Est-de-l'Île

Cdec Montréal-Nord

Association des commerçants de Pie-IX et de Charleroi

Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord (CCIMN)

commerce et d'industrie de Montréal-Nord (CCIMN) Regroupement des industriels de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

Services Québec

Centre local d'emploi de Montréal-Nord

Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

Arrondissement de Montréal-Nord

Cellule d'urgence en habitation

CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal

Service de l'habitation, Ville de Montréal

SHAPEM

Hapopex

Comité Logement de Montréal-Nord

Espace La traversée

Bâtir son quartier

CAMÉE

Table de quartier de Montréal-Nord

Centre des jeunes l'escale

ROMEL

Atelier Habitation

Arrondissement de Montréal-Nord

Cellule d'urgence retour à l'école

La commission scolaire de la Pointe-de-l'île

Coup de pouce jeunesse

Concertation petite enfance/famille de Montréal-Nord

Institut pacifique

SPVM

CABMN

L'Escale

Un itinéraire pour tous

Arrondissement de Montréal-Nord

Cellule d'urgence de distribution de masques et de visières

(masques pour les citoyens, visières pour les organismes)

Super C HB

Parmacie Jean-Coutu, Charleroi

Pharmacie Jean-Coutu, Léger

Hoodstock

L'Escale (en collaboration avec Hoodstock, Parole d'ExcluEs, Un itinéraire pour tous et la CDEC)

Éco-quartier

Les élus de Montréal-Nord

CLSC de Montréal-Nord

Épisole épicerie solidaire de l'Est

Carrefour des retraités de Montréal-Nord

Centre d'action bénévole

Entraide Marie-Clarac

Table de quartier de Montréal-Nord

Panier Futé

Centre communautaire multiethnique

Fourchettes de l'Espoir

Carrefour jeunesse emploi

Amour en action

Arrondissement de Montréal-Nord

Cellule d'intervention du Nord-Est

Arrondissement de Montréal-Nord (animation)

Café jeunesse mutlculturel

Concertation petite enfance de Montréal-Nord

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Entre-Parents de Montréal-Nord

Hoodstock

Incubateur universitaire de Paroles d'excluEs

Paroles d'excluEs

SHAPEM

Poste de quartier 39

quartier 39 Un itinéraire pour tous

