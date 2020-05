COVID-19 : l'AQRP se réjouit de l'annonce de l'assouplissement des mesures de confinement pour les aînés en résidence





QUÉBEC, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) se réjouit de l'annonce de l'assouplissement des mesures de confinement pour les aînés en résidence. «?Depuis le début de la pandémie, l'Association a reçu des dizaines de témoignages de retraités et d'aînés souffrant de la situation actuelle et du confinement. Plusieurs exprimaient leur désarroi d'avoir été privés du jour au lendemain de toute activité et leur frustration d'être discriminés en raison de leur âge. C'est pour ces raisons que nous avions dénoncé le confinement excessif dont certains d'entre eux étaient victimes et que nous avons demandé qu'un plan de déconfinement soit également établi pour les aînés?», évoque Rose-Mary Thonney, présidente de l'AQRP.

Soyons en mode solution

Pour que ce plan de déconfinement soit un succès, l'AQRP rappelle l'importance de respecter les recommandations sanitaires et de distanciation sociale. « Nous demandons à tous les aînés de continuer à suivre les recommandations de la santé publique et nous demandons aux gestionnaires de résidences et aux commerçants de collaborer et d'être en mode solution. En respectant les règles et en appliquant certaines mesures particulières, notamment des plages horaires réservées aux aînés dans les commerces, je suis persuadée que nous éviterons un éventuel retour en arrière. », mentionne la présidente.

La situation dans les CHSLD demeure critique

Par ailleurs, l'AQRP demeure extrêmement préoccupée par la situation actuelle dans les CHSLD et s'inquiète que la problématique du manque de personnel ne soit toujours pas réglée, malgré les nombreux appels du premier ministre. « Le manque de personnel, combiné au manque d'espace et de matériel ont provoqué la situation actuelle et empêchent une amélioration de la situation. Je crois plus que jamais qu'il faut être en mode solution. Serait-il possible d'envisager que des travailleurs et/ou des bénévoles qui seraient disponibles seulement à temps partiel puissent venir en soutien au personnel en place ? », demande Rose-Mary Thonney. «?Au sortir de la crise, nous demanderons que des États généraux soient rapidement mis en place. Nous devons comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Toutefois, pour l'heure, des mesures doivent être promptement mises en place. Le temps presse?!?», insiste-t-elle.

