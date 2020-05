Uniken lance une nouvelle solution de sécurité performante pour le travail à domicile en cette période marquée par la COVID-19





CHATHAM, New Jersey, 5 mai 2020 /CNW/ - Uniken met en place une capacité d'accès au réseau pour le travail à domicile (WFH) afin de répondre aux besoins associés au nouvel environnement actuel. Plusieurs entreprises ont été contraintes à autoriser l'accès à distance du jour au lendemain et, au cours des dernières semaines, les difficultés et dangers qui se rattachent à une telle façon de faire sont devenus apparents. Les réseaux privés virtuels (RPV) sont dispendieux et lourds, ils concentrent 100 % du trafic d'un utilisateur dans le réseau même et, surtout, ils posent d'importants problèmes en matière de sécurité. Les clients qui utilisent la capacité d'accès au système de confiance de la plateforme de poste de travail REL-ID ont demandé à ce que cette capacité soit aussi offerte pour l'accès à distance, et c'est ce que nous avons fait! Nous présentons donc REL-ID WFH, votre solution tout à fait simple et tout à fait sécuritaire pour le travail à domicile - sécurité, simplicité et séparation du trafic pour réduire les coûts et les risques.

Contrairement aux systèmes de sécurité traditionnels, qui sont basés sur le périmètre, la solution REL-ID WFH d'Uniken repose sur la vérification de l'utilisateur et de l'identité du dispositif pour donner un accès aux applications en fonction du rôle, le tout avec un trafic sécurisé à l'aide d'une connexion réseau individuelle et chiffrée. Basée sur l'authentification réciproque et invisible à facteurs multiples de REL-ID, la solution REL-ID WFH garantit une authentification à facteurs multiples résistante à l'hameçonnage, sans introduire d'authentificateur tiers ou d'obstacles supplémentaires pour les utilisateurs. Non seulement la solution REL-ID WFH prend-elle en charge l'accès sécuritaire à distance à des applications Web d'entreprise par Internet ou intranet, elle permet également l'accès à des applications sensibles d'entreprise et de technologie de l'information (TI) qui nécessitent un accès à un serveur (SSH) ou à un bureau à distance, ou encore un accès client à un bureau. Grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), REL-ID WHF offre aux organisations un contrôle granulaire de qui a accès à quoi, et peut s'intégrer à l'Active Directory existant pour voir au maintien de la conformité avec les politiques organisationnelles.

« Les employés devant travailler dans le contexte de la pandémie actuelle peuvent maintenant accéder à des ressources d'entreprise sensibles depuis leur domicile, parfois par l'intermédiaire de leur propre ordinateur. La solution REL-ID WFH offre un mélange équilibré de sécurité exceptionnelle, de convivialité et de confidentialité. REL-ID WFH peut facilement être installée par le travailleur à distance lui-même, sans qu'un spécialiste de l'informatique n'ait à installer des certificats ou à accéder à distance à son ordinateur personnel », a déclaré Bimal Gandhi, chef de la direction d'Uniken.

Grâce au canal sécurisé de REL-ID, qui est à l'abri des attaques de l'homme du milieu, les organisations n'ont pas à se soucier des conséquences potentielles d'une connexion Wi?Fi domestique insuffisamment sécurisée. De plus, contrairement à la plupart des RPV d'entreprise, REL-ID WFH sépare le trafic directement depuis l'ordinateur, en envoyant uniquement le trafic relatif à l'entreprise au serveur mandataire qui est en service au sein du réseau de l'entreprise et en permettant aux particuliers d'avoir accès à Internet sans passer par ce réseau. Cette séparation offre aux travailleurs à distance la capacité d'isolement dont ils ont besoin, tout en évitant que la bande passante du réseau de l'entreprise ne soit saturée.

Obtenez une capacité d'accès pour le travail à domicile tout à fait simple et tout à fait sécuritaire, que tous vos employés sauront apprécier, en particulier votre responsable de la sécurité de l'information, votre dirigeant principal de l'information et votre dirigeant principal des finances. Pour obtenir plus de renseignements et une version de démonstration, communiquer avec nous à l'adresse WFH@uniken.com. En guise d'engagement envers la communauté mondiale dans laquelle nous vivons tous en ces temps difficiles, nous absorberons l'ensemble des frais de licence associés à REL-ID WFH pour le reste de l'année 2020.

À propos d'Uniken

Uniken est un pionnier du domaine de la cybersécurité. Son produit phare, REL-ID, est une plateforme de sécurité avancée et novatrice capable de sécuriser les connexions entre des utilisateurs et des entreprises, tout en réduisant les possibilités de fraude à zéro. REL-ID protège efficacement les utilisateurs, les entreprises et l'écosystème entier d'un large éventail de risques comme les vols d'identité, les attaques de dispositifs et les attaques de réseaux. Uniken a su protéger plus de 70 millions d'utilisateurs, 5,5 milliards d'interactions et 8,2 billions de dollars en n'entraînant aucune perte d'argent ou de données. Plusieurs prix et reconnaissances ont été décernés à Uniken pour ses produits révolutionnaires, y compris le prix Cool Vendor in Identity and Access Management de Gartner (2018), le prix Now Tech Industry Leader in Authentication Management Solutions de Forrester (2018) et, plus récemment, le prix Identity & Access Management Technology Innovation Award de Frost & Sullivan (2019).

Uniken est basée aux États-Unis et possède des bureaux en Inde, au Mexique, au Kenya, au Royaume-Uni, en Espagne, à Hong Kong et à Singapour. De même, de nouveaux bureaux ouvriront bientôt à Dubaï et en Australie.

Visitez la page www.uniken.com.

Personne-ressource pour les médias :

Graeme Rowe

graeme.rowe@uniken.com

+44 7909 447255

SOURCE Uniken Inc

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 16:43 et diffusé par :