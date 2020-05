Le BAPE tiendra une consultation ciblée - Projet d'augmentation de la capacité du lieu de dépôt définitif de sols contaminés à Mascouche

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que le chemin forestier du Lac à la Truite près de Belleterre est impraticable en raison d'une rupture au km 34,5 occasionnée par la crue printanière des eaux. Le bris se situe...

Pour les enfants qui grandissent au Canada de nos jours, la frontière entre leur vie en ligne et leur vie hors ligne est plus floue que jamais. Selon une étude menée par Common Sense Media entre 2015 et 2019, le nombre d'enfants qui regardent des...