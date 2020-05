Déconfinement graduel des résidences privées pour aînés - Le RQRA applaudit le plan du gouvernement du Québec





MONTRÉAL, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) salue le travail des autorités gouvernementales pour l'assouplissement des mesures annoncé aujourd'hui. Cette démarche apporte une bouffée d'oxygène des plus salutaires aux 130 000 personnes astreintes à un confinement strict depuis déjà huit semaines dans les résidences pour aînés où elles habitent.



« Les résidents en avaient besoin. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions et ne méritent pas qu'on les infantilise. En leur donnant les outils nécessaires, ils seront en mesure d'appliquer les différentes consignes sanitaires. Les propriétaires et gestionnaires de résidences pour aînés connaissent très bien leur environnement et leur clientèle et il faut également leur faire confiance », a souligné Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

Un juste équilibre à atteindre

Cet assouplissement des mesures sera bénéfique à la fois pour la santé physique et psychologique des résidents, qui ne seront notamment plus contraints d'être supervisés pendant leurs sorties et qui pourront voir leurs proches. Il ne faut toutefois pas minimiser les risques pour autant. Le virus est toujours en circulation et les gens âgés de 70 ans et plus demeurent la tranche de population la plus susceptible de développer de graves complications de la maladie. « La prudence reste donc de mise et il n'est pas exclu que l'on doive reculer sur les assouplissements annoncés, si nécessaire, a précisé Yves Desjardins. Le tout doit se faire de façon graduelle, en tenant compte de la réalité propre de chaque résidence pour aînés et de la région où elle est située », a-t-il conclu, remerciant au passage Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, pour sa grande sensibilité et sa précieuse collaboration.



À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 790 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 98 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie. www.rqra.qc.ca

