COVID-19: Les Producteurs laitiers du Canada saluent le soutien fédéral





OTTAWA, le 5 mai 2020 /CNW/ - Selon les Producteurs laitiers du Canada (PLC), l'annonce d'aujourd'hui d'une série de mesures de soutien fédéral pour le secteur agricole aidera les producteurs laitiers dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les PLC ont accueilli favorablement les éléments clés de ces mesures, y compris l'augmentation de la capacité d'emprunt de la Commission canadienne du lait (CCL), et le financement supplémentaire en vertu du cadre Agri-relance pour un programme de mise en retrait, qui inclurait les vaches de réforme laitières.

«?Nous n'avons jamais vu une telle fluctuation de la demande de lait d'une semaine à l'autre?a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Malgré les meilleurs efforts déployés pour gérer la production en fonction des besoins des consommateurs, les goulots d'étranglement ont obligé à éliminer le lait à la ferme, ce qu'aucun producteur laitier ne veut voir. Les Producteurs laitiers du Canada accueillent favorablement les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement fédéral, qui aideront à compenser les répercussions des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement qui ont empêché les produits laitiers de se rendre de la ferme à l'épicerie.?»

La situation a été aggravée par une baisse spectaculaire des affaires dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions (secteur HRI), qui a entraîné une réduction des besoins en produits laitiers. L'annonce d'aujourd'hui comprend un engagement du gouvernement à travailler avec les partis de l'opposition pour accroître la capacité de la Commission canadienne du lait d'entreposer les produits laitiers jusqu'à ce que le marché rebondisse.

«?Cet engagement doit être respecté, car il procurera un soulagement opportun au secteur laitier pour aider à harmoniser l'offre laitière afin de répondre aux besoins des consommateurs aujourd'hui et dans les mois à venir?», a ajouté M. Lampron.

Les Producteurs laitiers du Canada ont également accueilli favorablement l'annonce d'un programme d'achat d'aliments excédentaires pour aider davantage ceux qui en ont besoin.

«?La solidarité avec nos collectivités est une valeur chère aux producteurs laitiers, et c'est pourquoi nous avons engagé plus de 10 millions de dollars en produits laitiers dans les banques alimentaires de tout le pays pour soutenir les Canadiens dans le besoin?», a ajouté M. Lampron.

Les PLC sont déterminés à continuer de travailler avec le gouvernement pour assurer un soutien complet au secteur, notamment pour des programmes comme Agri-relance et Agri-stabilité. Leur conception limite leur accessibilité dans le contexte de la pandémie. Les PLC continueront de travailler avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que les programmes agricoles soient en mesure de fournir un soutien efficace en cette période extraordinaire.

Nonobstant les éléments positifs de l'annonce, les PLC reconnaissent que le financement total est inférieur aux attentes établies par la Fédération canadienne de l'agriculture et jugent nécessaire l'octroi d'un soutien gouvernemental supplémentaire à l'ensemble du secteur agricole.

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les agriculteurs canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Ils cherchent également à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

