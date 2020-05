Interactive P&ID : Sphera, avec ce nouveau logiciel, réinvente la planification et l'exécution de l'isolation (verrouillage/étiquetage)





Bien qu'en usage depuis des décennies, à savoir les schémas de tuyauterie et d'instrumentation, Sphera, avec son nouveau logiciel Interactive P&ID, affine et simplifie le processus, fait éclater les cloisons organisationnelles et améliore le processus de gestion des modifications

CHICAGO, 5 mai 2020 /CNW/ - Sphera, le principal fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée des risques, de données et de services, annonce le lancement d'une nouvelle solution Interactive P&ID (schéma interactif de tuyauterie et d'instrumentation), laquelle aidera les entreprises à décloisonner leurs services exploitation, maintenance et ingénierie tout en simplifiant la planification de l'isolation.

Depuis des décennies, les entreprises, en particulier celles qui exercent des activités dangereuses, se servent de schémas P&ID pour cartographier les risques potentiels liés à la pression, à la température, aux matières dangereuses et autre procédé opérationnel, schémas qui sont tout aussi importants à élaborer lorsque certains processus doivent être « isolés » aux fins de la maintenance et autres types de travaux. Venant augmenter l'offre de Sphera en matière de contrôle des travaux, le nouveau logiciel Interactive P&ID permet aux entreprises de mieux planifier et gérer l'exécution à bon escient des activités d'isolation, telles que l'élimination d'hydrocarbures ou d'autres énergies dangereuses (hydraulique, pneumatique, chimique, électrique, etc.) de tuyaux, réservoirs, cuves et équipements mécaniques, afin que les travaux puissent être effectués en toute sécurité sur une partie ou une section de l'usine.

Disponible sur SpheraCloud, une plateforme mobile en mode SaaS, le logiciel Interactive P&ID permet aux utilisateurs de télécharger leurs schémas en format PDF et d'annoter le document électronique en y ajoutant des actions, des règles et des points d'isolation. Les données ainsi saisies sont ensuite automatiquement reportées dans le processus de planification intégrée de l'isolation.

D'autre part, au niveau des services ingénierie, maintenance et exploitation, le logiciel Interactive P&ID permet de collaborer à la planification de l'isolation et de fournir en retour à l'ingénierie des informations opérationnelles de manière simple, efficace et intuitive. En outre, le logiciel, en permettant de saisir systématiquement le processus de gestion des modifications, favorise l'amélioration régulière de la qualité des schémas P&ID et peut éliminer les retouches en automatisant les plans.

Paul Marushka, président et chef de la direction de Sphera, a commenté : « Le cloisonnement de l'information est l'un des défis les plus coriaces que les entreprises doivent relever en termes de gestion des risques opérationnels et de gestion de la sécurité des processus. Par sa conception, le logiciel Interactive P&ID les aidera à se créer une représentation plus rigoureuse et cohérente de la manière dont d'autres secteurs de l'usine ont traité des processus similaires et à s'assurer que les connaissances ainsi acquises restent dans l'entreprise même après le départ ou la mise à la retraite des salariés. »

Pour en apprendre davantage sur le nouveau logiciel interactif P&ID de Sphera, veuillez consulter notre page d'information sur les nouveaux modules.

À propos de Sphera

Sphera s'est donné pour mission de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif. En témoigne notre plateforme nuagique de gestion des risques dont les innovations mises en oeuvre permettent de mailler une quantité inouïe d'informations pour mieux appréhender une entreprise dans son ensemble. De la mise en oeuvre à l'adaptation ou à l'optimisation des stratégies de gestion intégrée des risques, nous aidons nos clients à identifier, à gérer et à atténuer les risques dans les domaines constitués par l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (EHS&S), la gestion des risques opérationnels et la responsabilité commerciale du cycle de vie (d'un produit).

