Plan de déconfinement : le Réseau FADOQ appelle à une approche équilibrée

MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ salue les mesures du plan de déconfinement présentées par le gouvernement Legault mardi, mais rappelle l'importance d'agir avec prudence dans la diminution des contraintes car le risque de contamination demeure très important.

Conscient que le confinement peut avoir un impact négatif sur la santé des aînés, le Réseau FADOQ estime que l'amoindrissement des restrictions engendra des effets positifs, à condition de ne pas laisser pour compte ceux qui ont une condition médicale et qui se sentent rassurés par les mesures de confinement.

« Nous avons beaucoup reçu de témoignages de nos membres ces dernières semaines qui jugeaient que les mesures de confinement étaient excessives, mais nous avons reçu aussi beaucoup d'appels d'aînés qui se sentent encore très vulnérables face à la COVID-19. Leur voix est présente et il faut aussi répondre à leurs inquiétudes. Il faut assurer une vigie serrée de la situation. Il ne faut pas infantiliser les aînés qui sont libres de faire leurs choix en fonction de leur état de santé. Et il ne faut pas que des aînés se fassent invectiver ou refuser l'accès à des commerces en dehors des plages horaires qui leurs seront réservées », déclare la présidente du Réseau FADOQ Gisèle Tassé-Goodman.

Dans cet appel sur la nécessité d'agir avec prudence dans la mise en place de ce plan de déconfinement, le Réseau FADOQ indique avoir constaté, comme plusieurs, qu'il y a parfois une discordance entre le point de presse quotidien de monsieur Legault et la réalité sur le terrain. La situation des proches aidants en est un cas flagrant et aberrant.

« Depuis le 16 avril, les proches aidants sont supposés avoir accès aux personnes qu'ils soutiennent. La réalité est que cette accessibilité est encore très ardue. Des familles et des amis ont encore de la difficulté à prendre contact avec leurs proches confinés. Il faut des directives claires, applicables et humaines afin que ça se concrétise sur le terrain. Le gouvernement doit clarifier ce qu'il entend par proche aidant significatif. Est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux aura les ressources nécessaires afin de s'assurer que les droits des proches aidants seront respectés si des directions d'établissement font preuve d'un excès de zèle ? », se questionne Mme Tassé-Goodman.

La reprise nécessaire des soins et services à domicile

La plus grande organisation d'aînés au pays souligne qu'il y a encore des questions en suspens dans la façon dont le gouvernement envisage d'effectuer le déconfinement, à commencer par la reprise du continuum de soins pour les aînés. En ce sens, le Réseau FADOQ recommande au gouvernement Legault de recommencer la prestation complète des soins et des services à domicile afin de reprendre contact avec la clientèle aînée et combler leurs besoins essentiels.

