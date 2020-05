Le fournisseur de logiciels SDS fait avancer le secteur du test de logiciels dans la région DACH et dans de nouvelles industries





VIENNE, le 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- En tant que fournisseur de logiciels à succès, SDS connaît mieux les exigences des logiciels de qualité supérieure que les simples fournisseurs de services de test. Un avantage clair pour les responsables informatiques des banques, des conférences téléphoniques et des compagnies d'assurance.

Les applications orientées vers l'avenir de l'entreprise font progresser le secteur des hautes performances numériques. Les responsables informatiques du monde entier recherchent des solutions intelligentes et innovantes pour améliorer la qualité des logiciels. La transformation numérique nécessite une accélération constante de la mise en oeuvre avec une réduction simultanée des coûts de production.

Grâce à SDS Professional Testing, SDS peut apporter une contribution importante démontrable pour relever ces défis avec succès. En tant que fournisseur de logiciels européen de premier plan et hautement spécialisé, SDS peut opter pour une approche plus holistique et analytique en ce qui concerne les exigences relatives aux tests de logiciels de l'avenir. Ce fait est confirmé par des clients renommés de SDS dans l'industrie financière et le secteur des télécommunications.

Au lieu de n'effectuer des tests axés sur la qualité qu'à la fin, SDS Professional Testing couvre toutes les tâches requises dans l'ensemble du cycle de vie d'une application, de l'analyse des exigences au test d'acceptation par l'utilisateur, avec un haut niveau de qualité. Dans ce contexte, SDS coopère largement et directement avec ses clients afin d'améliorer considérablement la productivité des tests. Au-delà de l'option d'exécution automatisée des tests, nous développons des approches innovantes pour la numérisation des flux de travail de test : gestion des défauts d'apprentissage automatique pour les tests ou la production, automatisation de la gestion des données de test au moyen d'une sélection intelligente de données de test disponibles, surveillance automatique, analyse et résolution des problèmes dans l'environnement de test, etc.

L'avantage décisif de SDS : des ingénieurs de test expérimentés et certifiés de haut niveau ayant fait leurs preuves dans des projets E2E à grande échelle du point de vue des fournisseurs de logiciels, des utilisateurs et des opérations informatiques, avec plus de 40 ans d'expérience dans l'environnement hautement sensible des technologies bancaires et plus de 10 ans d'expérience via plus de 700 projets de transformation numérique. testing.sds.at.

Contact :

Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.

Herbert Reinisch, Marketing Manager Europe

Rennweg 97-99, 1030 Vienne, Autriche

+43 (676)882-415-188

herbert.reinisch@sds.at

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 14:31 et diffusé par :