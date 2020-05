L'Assemblée des Premières Nations crée un Groupe de travail national COVID-19 pour aider les Premières Nations à planifier et à intervenir de façon continue





OTTAWA, le 5 mai 2020 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, affirme que le nouveau Groupe de travail national COVID-19 (C-19) de l'APN jouera un rôle clé pour aider le Comité exécutif de l'APN et les Premières Nations à recevoir des renseignements exacts, une analyse et des recommandations précises visant les mesures à prendre pendant la pandémie de COVID-19.

« Le Comité exécutif de l'APN a créé le groupe de travail national C-19 de l'APN pour travailler en partenariat avec les secteurs de la santé et de la gestion des urgences de l'APN et des experts externes pour fournir de l'information, des mises à jour, une analyse et des recommandations au besoin pendant cette pandémie, a déclaré le Chef national Perry Bellegarde. Nous traversons une période de crise et d'incertitude. Les Premières Nations doivent avoir accès à des renseignements exacts et en temps opportun, et nous ne communiquerons jamais assez d'information. Le Groupe de travail national C-19 de l'APN sera un atout précieux dans cet effort. Nous continuerons d'inciter tous les gouvernements à collaborer directement avec les Premières Nations et à agir pour répondre à nos besoins uniques. »

Le Groupe de travail national C-19 de l'APN a été mis sur pied pour aider à fournir des renseignements crédibles et utiles au Comité exécutif de l'APN et pour appuyer ses efforts visant à informer les Premières Nations de leur région au sujet de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Le Groupe de travail sera coprésidé par Kevin Hart, Chef régional du Manitoba, qui détient le portefeuille de la gestion des urgences pour l'APN, et par le Chef régional du Yukon, Kluane Adamek, qui détient le portefeuille de la santé.

Le Chef régional Adamek a déclaré : « La santé, la sécurité et le bien-être des Premières Nations demeurent notre priorité et guideront notre mandat au sein du Groupe de travail. Maintenant plus que jamais, nous devons travailler ensemble et tirer parti de l'expertise complète des secteurs des politiques de l'APN, des comités des Chefs et des experts externes pour éclairer le travail de l'exécutif de l'APN et coordonner de l'information solide pour appuyer les Premières Nations. »

Le Chef régional Hart a déclaré : « Le mandat du Groupe de travail de l'APN est essentiel. Je sais, d'après mon travail sur la gestion des urgences, que les Premières Nations feront face à des défis supplémentaires en plus de cette pandémie sans précédent. Nous ne pouvons pas seulement réagir, nous devons être prêts. Ce Groupe de travail jouera un rôle important dans cette approche. »

L'APN a élaboré des ressources et des documents pour les Premières Nations sur la pandémie actuelle de COVID-19. Pour examiner ou télécharger ces ressources, visitez la page Web COVID-19 de l'APN à https://www.afn.ca/fr/coronavirus/ .

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

