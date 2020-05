Le Groupe Dental Monitoring, spécialisé dans l'accompagnement des praticiens dentaires pour le suivi à distance des traitements de leurs patients via sa plateforme d'intelligence artificielle renforce sa position de leader en intégrant Loum.





Le groupe Dental Monitoring intègre Loum "L'assistant digital du patient et du praticien", et renforce ainsi son expertise. Cette solution de gestion à distance des parcours de soins des patients, notamment dans l'univers dentaire et orthodontique, représente un véritable atout pour maximiser le bon déroulement et le résultat des soins en améliorant sensiblement la communication patient-praticien au-delà du cabinet médical.

« Nous sommes ravis de l'acquisition de Loum qui nous permet d'intégrer des compétences complémentaires dans nos équipes et de répondre aux attentes des patients et de leurs docteurs, tant en France que dans le monde entier. Nous intégrons une solution robuste et des personnalités fortes d'expériences complémentaires, qui viendront alimenter notre plateforme digitale avec de nouvelles stratégies et une approche innovante. A terme, nous souhaitons développer une application plus ludique pour les patients ; le sujet de la « gamification » pour contribuer à l'assiduité du suivi d'un traitement est clairement un enjeu que nous allons adresser rapidement » précise Philippe Salah, CEO du groupe Dental Monitoring.

Ce rachat montre la détermination de Dental Monitoring à apporter des solutions toujours plus innovantes aux professionnels du soin dentaire et à leurs patients.

Fondée en 2017, Loum a pour objectif de faire en sorte que les traitements ne soient pas vus par les patients comme une contrainte, mais comme un objectif positif à atteindre pour mieux vivre leur vie.

Loum a développé une solution technologique innovante avec pour objectif d'améliorer concrètement le parcours de soin des patients en facilitant la relation praticien / patient, pour mieux les guider vers la réussite de leur traitement. Le versant patient de leur solution, l'application, les aide à s'impliquer pleinement dans leur traitement, notamment grâce à un système de motivation et de récompenses ludique et dynamique. "Mettre le jeu au coeur du protocole de soin apporte non seulement un peu de légèreté à la relation entre le Docteur et son patient, mais rend aussi le suivi du traitement, quel qu'il soit, beaucoup plus attrayant pour les patients, cela les aide à se montrer plus assidus" explique Michaël Sutter, CEO de Loum.

L'équipe s'investit au quotidien pour répondre aux besoins concrets des patients et des docteurs, en s'appuyant sur des comités scientifiques spécialisés dans chaque pratique et en développant une solution fondée sur les technologies les plus avancées et sécurisées.

« Rejoindre Dental Monitoring, est une excellente nouvelle pour nous et nos clients. Nous leurs offrons désormais la possibilité de bénéficier d'un panel plus complet de solutions de premier plan pour la gestion de leurs données sensibles, tout en continuant à leur délivrer un accompagnement personnalisé et de proximité. Cette intégration est également un accélérateur en terme d'innovation et va donc dans le sens d'une offre produit toujours à la pointe des attentes du marché. Nous sommes ravis d'apporter notre vision du parcours patient et de rejoindre des équipes avec lesquelles nous partageons le goût pour le service et l'excellence » déclarent Michaël Sutter, CEO - et Clément Coicault COO de Loum.

A propos de Dental Monitoring :

Fondée en 2015 par Philippe Salah, Dental Monitoring est la première entreprise fondée sur l'Intelligence Artificielle entièrement à destination des professionnels de la santé bucco-dentaire. Ses solutions digitales intègrent pour la première fois la télémédecine au parcours de soins dentaires et orthodontiques.

L'ensemble des solutions Dental Monitoring a été créé pour assister les praticiens dentaires, tout au long du parcours de soins de leurs patients :

? En amont, pour faciliter la connexion entre le praticien et le patient,

? Pendant le traitement, pour faciliter son suivi et proposer une expérience connectée facilitée,

? Après le traitement, pour assurer sa stabilité et maintenir son résultat dans le temps.

La société Dental Monitoring est présente en Europe, aux Etats-Unis et en Asie Pacifique. Elle compte 250 employés et 5 bureaux (Paris, Austin - Texas, Londres, Hong Kong et Sydney). Pour toute information complémentaire, www.dental-monitoring.com.

