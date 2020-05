Baisse d'environ 10 % du PIB réel du Québec pour le mois de mars 2020 attribuable à la COVID-19 : estimation provisoire

Méthodologie et mise en garde quant à l'interprétation des résultats Le produit intérieur brut (PIB) réel constitue l'un des principaux indicateurs de l'analyse conjoncturelle et structurelle d'une économie. L'Institut de la statistique du Québec diffuse sur une base mensuelle le PIB par industrie et sur une base trimestrielle le PIB nominal et réel selon l'approche des revenus et des dépenses. Pour évaluer le PIB mensuel et trimestriel du Québec, l'Institut utilise un ensemble de données d'enquête et de données administratives. Étant donné que l'ensemble des données habituellement utilisées ne sont pas encore disponibles, l'Institut a eu recours à d'autres sources d'information afin de faire des estimations provisoires relativement au PIB pour le mois de mars 2020. L'interprétation des résultats doit être faite avec prudence. Ainsi, les résultats obtenus ne doivent pas être comparés aux données officielles du PIB mensuel, lesquelles sont d'une meilleure qualité.