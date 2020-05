COVID-19 - Décès d'une travailleuse au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde tristesse que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a appris le décès de Laurence Ménard à la suite de complications dues à la COVID-19, contractée dans le cadre de son emploi de technicienne en travail social au CLSC Drummond, au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ).

«?Au nom de l'APTS et en mon nom personnel, j'offre toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Laurence Ménard. Mes pensées accompagnent ses collègues de travail, particulièrement l'équipe de l'APTS de la Mauricie et du Centre-du-Québec où elle était agente de liaison, qui viennent de perdre une des leurs?», a déclaré la présidente de l'APTS, Andrée Poirier.

«?Amie dévouée, Laurence était appréciée par ses collègues. Elle avait un coeur immense et s'impliquait depuis des années pour améliorer les conditions de travail de ses pairs, aider les autres et être sur le terrain. Son départ va laisser un vide immense au sein de l'équipe syndicale locale de l'APTS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Je joins ma voix à celle de l'équipe syndicale afin de transmettre à sa famille, à ses proches et à ses collègues nos plus sincères condoléances?», a ajouté Véronique Neth, présidente de l'exécutif local de l'APTS pour le CIUSSS-MCQ.

Le décès de cette travailleuse de 33 ans, mère «?soloparentale?», est survenu le 4 mai. Outre son fils Arno, cette passionnée de théâtre et de musique laisse dans le deuil ses parents, Pierre Ménard et Denise St-Arneault, sa soeur Virginie et son conjoint, ses neveux et ses grands-parents.

«?Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes exceptionnelles qui, malgré les risques, travaillent à prendre soin de la population. Dans le contexte de pandémie, nos professionnel·les et technicien·ne·s font preuve d'un courage extraordinaire. Et pour ça, elles et ils ont droit à toute notre admiration?», a conclu Andrée Poirier.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 56?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 13:55 et diffusé par :