Don de visières de protection pour les professionnelles en soins du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le FIQ - Syndicat des professionnelles en soins du Nord-de-l'Île-de-Montréal a reçu un don de visières de protection, fabriquées par MEGAtm, franchise de la compagnie Mattel, afin de les offrir aux professionnelles en soins qui sont actuellement mobilisées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.

Le syndicat a remis le matériel de protection au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui a accepté de les distribuer aux professionnelles en soins qui oeuvrent auprès des populations les plus vulnérables et à risque. « Nous avons demandé à ce que les visières soient distribuées prioritairement où nos membres oeuvrent dans les secteurs suivants: les CHSLD, le soutien à domicile ainsi que les ressources intermédiaires. Ce don est précieux pour nos membres qui en ont grand besoin et nous saluons la générosité de la compagnie MEGAtm. Nous sommes certaines que nos membres seront touchées par cette solidarité. », déclare Kathleen Bertrand.

MEGAtm a mis à profit sa capacité de fabrication pour produire 25 000 visières de protection. « Il est important pour nous d'apporter du soutien aux travailleuses courageuses afin d'assurer leur sécurité, et de nous engager dans notre communauté », déclare Bisma Ansari, vice-présidente principale de MEGAtm.

Un premier lot de visières de protection a été livré aujourd'hui CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui le distribuera prochainement aux professionnelles en soins.

À propos du FIQ-SPSSNIM

Le FIQ-SPSNIM représente plus de 3600 professionnelles en soins infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes sur le territoire du Nord-de-l'île de. La FIQ représente 75 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements publics québécois.

À propos de Mattel

Mattel est une société mondiale de divertissement pour enfants, spécialisée dans la conception et la production de jouets et de produits de consommation, de qualité. MEGAtm est l'une des nombreuses franchises de Mattel et est connu pour sa fabrication de jouets de construction à Montréal. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui explore les émerveillements de l'enfance et permet aux plus jeunes de réaliser leur plein potentiel.

SOURCE Syndicat des professionnelles en soins du Nord-de-l'Île-de-Montréal (SPS-NIM)

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 13:31 et diffusé par :