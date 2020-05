Accenture acquiert Callisto Integration pour aider ses clients à rendre leur production plus efficace et plus flexible





NEW YORK et TORONTO, le 5 mai 2020 /CNW/ - Accenture (NYSE : ACN) a fait l'acquisition de Callisto Integration (« Callisto »), un fournisseur de services de conseil et de technologie dont le siège social est situé au Canada. L'entreprise fournit des services de fabrication numérique aux grandes entreprises des secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits chimiques, des services publics et d'autres secteurs. Cette acquisition bonifie les capacités d'Accenture d'appuyer ses clients en Amérique du Nord à assurer la production des commandes dans les délais prescrits, à augmenter leur rendement et à améliorer la qualité de leurs produits.

Du nombre des principaux services offerts par Callisto, l'on compte la conception et la mise en oeuvre de systèmes d'exécution de la fabrication, de systèmes d'Internet des objets industriels (IdOi) et de systèmes de contrôle en atelier. Ces systèmes garantissent que les matériaux, les ouvriers et les équipements nécessaires à chaque commande de production sont prêts au moment voulu. Ils fournissent également des données en temps réel sur le processus de production. Ainsi, les entreprises peuvent mieux détecter et traiter les problèmes de qualité, et prévoir plus précisément les pannes de machines.

Les 160 employés de Callisto se joignent à la pratique Industrie X.0 d'Accenture. Cette division d'Accenture utilise les technologies numériques, telles que l'Internet des objets, l'analyse des données et l'intelligence artificielle, pour améliorer la façon dont les entreprises élaborent, conçoivent et fabriquent des produits et des services, et exploitent les installations industrielles.

Le siège social de Callisto est situé à Oakville, en Ontario. L'entreprise possède également deux bureaux aux États-Unis - à Richmond, en Virginie, et à Albany, en Oregon - ainsi que des bureaux à Warwick au Royaume-Uni et à Rotterdam aux Pays-Bas. Callisto jouera un rôle clé dans la création d'un environnement de collaboration pour la fabrication numérique en Amérique du Nord qui aidera les clients à développer et exécuter rapidement des idées innovantes, avec l'aide d'une équipe d'experts et d'un ensemble complet de technologies de fabrication.

L'acquisition comprend MeasureTek, la filiale de Callisto basée à Albany qui utilise la technologie de l'IdO pour fournir des services d'agriculture de précision, tels que la surveillance dynamique des champs et les informations sur l'irrigation.

« Nos clients, qui regroupent les chefs de file de pratiquement tous les secteurs, sont soumis à une pression énorme pour canaliser la puissance de la perturbation en vue d'obtenir un avantage concurrentiel, explique Jimmy Etheredge, PDG d'Accenture pour l'Amérique du Nord. Notre acquisition de Callisto montre comment nous continuons à accroître nos capacités de fabrication numérique pour aider nos clients à innover et à réussir dans un environnement où la numérisation s'accélère. »

Craig McNeil, le directeur général d'Accenture à la tête de la pratique Industrie X.0 en Amérique du Nord, explique : « Les technologies numériques sont en train de transformer fondamentalement l'usine. Nos compétences Industrie X.0, combinées à l'expertise de Callisto en matière de fabrication numérique, peuvent aider nos clients à rendre leurs processus de production plus efficaces et plus flexibles. Cette combinaison peut également aider à fabriquer des produits de qualité supérieure et accroître la sécurité et la durabilité des opérations de leur usine. »

Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada, ajoute : « Avec Callisto, Accenture offrira une combinaison unique de services de fabrication, de technologie et d'analytique. Nous sommes ravis d'accueillir les employés de Callisto dans la famille Accenture et de travailler de concert pour résoudre les plus grands défis de nos clients. »

Mike Grasley, chef de la direction de l'innovation de Callisto Integration indique : « Faire partie d'Accenture Industrie X.0 et de l'organisation mondiale d'Accenture est une occasion exceptionnelle. Cela nous permettra de proposer nos solutions de fabrication numérique à un plus grand nombre de clients à une échelle auparavant impossible à atteindre, en plus d'offrir de nouvelles possibilités à notre équipe. »

Callisto Integration est le troisième fournisseur de services et de conseils en matière de fabrication numérique qu'Accenture a récemment acquis, après Silveo en France et Enterprise System Partners en Irlande, en 2019. Les autres acquisitions récentes qu'Accenture a faites pour renforcer son activité Industrie X.0 incluent notamment l'entreprise allemande de logiciels embarqués ESR Labs, l'agence néerlandaise de conception et d'innovation de produits VanBerlo, la société américaine d'innovation et d'ingénierie de produits Nytec, la société d'innovation britannique Happen et le cabinet de conseil technologique allemand Zielpuls.

Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été révélés.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, qui propose une vaste gamme de services en matière de stratégie et de conseil, d'interactivité, de technologie et d'opérations, avec des capacités numériques pour l'ensemble de ces services. Nous combinons une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, grâce au plus grand réseau mondial de centres de technologies avancées et d'opérations intelligentes. Avec 509 000 personnes au service de clients dans plus de 120 pays, Accenture apporte une innovation continue pour aider ses clients à améliorer leurs performances et à créer une valeur durable dans leurs entreprises. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au www.accenture.com.

Accenture Industrie X.0 aide les entreprises à maîtriser la réinvention numérique de l'industrie lorsqu'elles utilisent des technologies numériques avancées pour transformer leurs activités principales et débloquer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles commerciaux. Nous soutenons tous les aspects de la transformation en plusieurs phases de nos clients, notamment la main-d'oeuvre, l'expérience client, la R-D, l'ingénierie, la fabrication, le soutien aux entreprises et les écosystèmes. Visitez https://www.accenture.com/ca-fr/services/industryx0-index.

