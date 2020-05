Le Barreau met en oeuvre la prestation en ligne des examens d'accès à la profession





TORONTO, le 5 mai 2020 /CNW/ - En réponse aux répercussions de la COVID-19, le Barreau de l'Ontario a informé les candidats du processus d'accès à la profession que l'examen de procureur de mars qui avait été annulé sera offert en ligne.

Le Barreau prévoit que les examens d'avocat plaidant et de procureur de juin, ainsi que l'examen de parajuriste de juillet seront également offerts en ligne au cours de l'été. Cela permettra de poursuivre le processus d'accès à la profession tout en protégeant la santé des candidats et des employés.

« Le Barreau est convaincu que le nouveau modèle de prestation en ligne continuera à garantir les compétences fondamentales dans l'intérêt public, a déclaré Diana Miles, chef de la direction. Cela donnera également aux candidats la possibilité de remplir les exigences du processus d'accès à la profession pendant cette crise sanitaire sans précédent. »

La sécurité et l'intégrité des examens restent une priorité pour le Barreau. Le déroulement et la surveillance à distance des examens suivent les normes industrielles élevées définies par les organismes internationaux d'agrément, telles que les normes ISO/ANSI 17024.

La tenue des examens en ligne commencera au début de juin. La priorité sera accordée aux candidat(e)s pour qui l'examen de procureur de mars est l'ultime condition pour recevoir leur permis, puis à tous les autres qui étaient inscrits à cet examen. Un soutien technique sera fourni aux candidats tout au long du processus.

Comme les mesures de santé publique applicables à l'éloignement social restent en place indéfiniment, le Barreau n'est pas en mesure de confirmer les dates des futurs examens en personne. Les candidat(e)s recevront de plus amples renseignements au fur et à mesure que les dispositions seront confirmées.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

