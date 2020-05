Everbridge dévoile la solution logicielle COVID-19 "Return to Work" pour aider les entreprises et les gouvernements à améliorer la sécurité des employés et des citoyens lorsqu'ils réintègrent les espaces publics





Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial en "critical event management" (CEM - gestion d'événements critiques), a révélé aujourd'hui sa solution logicielle COVID-19 Return to Work afin d'aider les entreprises et les gouvernements à faire face à la complexité sans précédent des opérations durant la prochaine phase de la pandémie COVID-19 : préparer le retour des travailleurs et la réouverture de la société.

En tant que leader du secteur des solutions de gestion des événements critiques, Everbridge est au service de plus de 5 000 entreprises, 1 500 organismes de santé, 3 700 organismes de première intervention et de la population d'États et de pays entiers partout dans le monde. Alors que les organisations cherchent à reprendre leurs activités normales, la nouvelle solution d'Everbridge, Return to Work, permet aux entreprises de gérer la complexité des directives et des mandats des différentes villes, états et pays qui évolueront de manière dynamique au fil du temps, tout en garantissant la conformité avec un protocole d'audit complet. Everbridge aide les entreprises à gérer toute cette complexité grâce à une intelligence du risque en temps réel, basée sur 22 000 sources de données dans 175 pays. Le système suit donc tout ce qu'il se passe, des points chauds de virus et des restrictions de voyage, aux quarantaines et aux états d'urgence, aux arrêts et reprises de production, aux protestations et aux troubles civils.

Le nouveau logiciel Return to Work d'Everbridge accélère les efforts de recherche des contacts en fournissant une approche automatisée pour suivre l'exposition d'une personne au virus sur son lieu de travail, en s'appuyant sur 225 intégrations préexistantes et prêtes à l'emploi avec des systèmes tels que des applications de calendrier, des itinéraires de voyage d'entreprise, le contrôle d'accès aux bâtiments et la gestion des visiteurs. Everbridge est compatible avec plus de 100 modalités de communication, y compris son application mobile, pour communiquer avec les employés et leur fournir un retour d'information en temps réel, comme les contrôles de bien-être, qui peuvent être utilisés pour déterminer qui sont les candidats au retour au travail. Dans l'ensemble, Everbridge numérise et automatise le processus de retour au travail de bout en bout tout en améliorant considérablement le temps de réponse afin d'éviter une exposition inutile au virus lorsque les jours et même les heures comptent.

Les organismes de santé tels que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandent que les meilleures pratiques en matière de retour au travail exigent des employeurs qu'ils surveillent la santé de leurs employés par des tests, des contrôles de bien-être et l'auto-évaluation (où les employés identifient comment ils se sentent grâce à une application, telle que l'application mobile Everbridge, sur une base volontaire). Le suivi des contacts vise à identifier qui d'autre a été exposé au virus et à coordonner l'isolement et les communications.

"La reprise mondiale à la suite de la pandémie de COVID-19 sera complexe, échelonnée et imprévisible," a déclaré Ajay Nigam, chef de produit chez Everbridge. "En attendant, la technologie, les outils et les données sont désormais disponibles pour protéger les personnes qui retournent au travail, pour lancer les opérations et pour aider les gouvernements à assurer la sécurité de leurs citoyens de manière plus efficace tout en protégeant la vie privée. Plus une organisation est en mesure de gérer cette complexité, plus vite les entreprises peuvent réintégrer leurs employés, tandis que les gouvernements rouvrent les espaces publics en toute sécurité."

"Avec la reprise du travail, il est clair que les entreprises sont en première ligne pour gérer la pandémie," a déclaré Nick Allan, PDG de la société de conseil spécialisée dans les risques, Control Risks. "Pour assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement d'une entreprise, toute organisation internationale devra avoir une connaissance détaillée de la situation afin d'adhérer à des directives variées et changeantes dans des centaines de régions."

La solution logicielle d'Everbridge Return to Work permet aux organisations :

d'exploiter automatiquement les informations appropriées, y compris les changements de réglementation gouvernementale tels que les quarantaines, les couvre-feux, les interdictions de voyager, les nouvelles politiques de santé publique, et d'identifier rapidement les nouvelles poussées épidémiques. de mettre en oeuvre, de gérer et de suivre les tâches du protocole adéquat au bon endroit et au bon moment, par exemple les tests, les sondages automatisés des employés ou des citoyens et la mise en place de contrôles mobiles du bien-être. d'accélérer la recherche des contacts en automatisant la détection des travailleurs symptomatiques ou infectés - en identifiant les réunions, les bâtiments, les visiteurs avec lesquels ils sont entrés en contact - et en établissant une cartographie par rapport aux voyages antérieurs. Le logiciel permet également de prévenir les infections futures en avertissant de manière proactive les personnes avant qu'elles n'entrent dans une zone à risque, comme un point chaud d'infection tel une zone proche d'un hôpital ou d'une maison de retraite, ou les pays connaissant une augmentation des cas d'infection. La solution exploite les registres des besoins particuliers pour noter les personnes vulnérables qui ont le plus besoin de protocoles d'isolement. d'intégrer les données de sondage des employés ou des citoyens - y compris les résultats des contrôles de bien-être et de sécurité - dans les décisions sur les personnes qui peuvent retourner au travail ou dans les espaces publics. d'identifier et gérer automatiquement les impacts sur des actifs spécifiques, la chaîne logistique et les voies de transport en suivant les arrêts de production, les fermetures et les troubles civils, le tout avec une traçabilité complète. Everbridge permet également aux gouvernements de faire des rapports anonymes sur les mouvements de foule et la densité de population, sans compromettre la vie privée, afin de déterminer si des groupes ont atteint une masse critique supérieure à celle autorisée par les directives d'éloignement, et de vérifier le succès des efforts d'évacuation.

Pour les villes, les États et les gouvernements nationaux, Everbridge assure l'alerte de la population, la gestion des zones d'incidents et les sondages auprès des citoyens à l'échelle du pays, en veillant à ce que les politiques et les restrictions soient communiquées au fur et à mesure de l'évolution de la situation; le logiciel regroupe les informations les plus complètes sur les risques provenant du réseau Everbridge d'agences de sécurité publique, de soins de santé, de transport et de sécurité intérieure; s'assure rapidement que les évacuations et les dispersions ont été suivies; surveille anonymement les mouvements de foule et l'éventuelle exposition antérieure des citoyens aux virus sans nécessiter le téléchargement d'une application ni porter atteinte à la vie privée.

La direction norvégienne de la santé a par exemple envoyé le mois dernier un nombre record de 5,4 millions de messages COVID-19 via la plateforme Everbridge à tous les téléphones portables de Norvège. La Direction a également envoyé des messages à tous les téléphones non norvégiens en itinérance dans le pays en anglais, français, allemand, espagnol, polonais et russe, fournissant des instructions essentielles aux ressortissants étrangers. Everbridge Public Warning a détecté automatiquement la nationalité de l'appareil mobile d'une personne, sans qu'il soit nécessaire de fournir des informations personnelles identifiables (IPI), puis a envoyé des messages dans la langue appropriée pour améliorer l'efficacité de la communication avec les visiteurs et les voyageurs internationaux.

La solution logicielle Return to Work d'Everbridge est immédiatement disponible sur tous les marchés où Everbridge opère, tant pour les entreprises que pour les gouvernements. Pour savoir comment une organisation peut accéder à ces outils, veuillez consulter le site Coronavirus Preparedness Hub.

En tant que leader mondial de la gestion des événements critiques et de l'alerte publique, Everbridge et sa plateforme mondiale touchent plus de 550 millions de personnes dans le monde entier tout en servant les principales entreprises du F500 ainsi que des villes, des états, et des pays entiers.

En réponse à COVID-19, la plateforme Everbridge a fourni plus de 300 millions de communications spécifiques au coronavirus et a lancé ses modèles de déploiement rapide COVID-19 Shield pour protéger les personnes et maintenir les opérations au coeur de la pandémie. Everbridge est également partenaire de la U.S. Army pour atténuer l'impact de COVID-19 sur plus de 400 sites militaires dans 70 pays. La société fournit des mises à jour quotidiennes sur son Coronavirus Preparedness Hub.

Everbridge a également annoncé récemment son future sommet virtuel du leadership "Coronavirus: the Road to Recovery" qui se tiendra les 20 et 21 mai 2020. La conférence accueillera deux orateurs de renom : le général Colin L. Powell, USA (Ret.), qui parlera du leadership en période difficile, et Scott Gottlieb, DM., ancien commissaire de la FDA, qui discutera d'une feuille de route pour la reprise. Pour vous inscrire et en savoir plus, rendez-vous sur Coronavirus: the Road to Recovery.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin de maintenir la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises. Lors de menaces pour la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou d'autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer rapidement et de manière fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la distribution sécurisée de plus de 100 dispositifs de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. La plateforme de la société a envoyé plus de 3,5 milliards de messages en 2019 et permet de toucher plus de 550 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays et territoires, dont l'intégralité des abonnés mobiles en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour, en Suède, et dans un certain nombre des plus grands États de l'Inde. Parmi les applications de communications critiques et de sécurité de l'entreprise proposées par la société figurent Mass Notification, Incident Management, Safety Connectiontm, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagementtm et Secure Messaging. Everbridge dessert 8 des 10 plus grandes villes des États-Unis, 9 des 10 plus importantes banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grands cabinets de conseil mondiaux, 7 des 10 plus grands constructeurs automobiles au monde, les 4 premiers cabinets comptables mondiaux, 9 des 10 plus importants prestataires de soins de santé basés aux États-Unis et 6 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Everbridge est basée à Boston et à Los Angeles et dispose également de bureaux à Lansing, San Francisco, Abou Dabi, Pékin, Bangalore, Kolkata, Londres, Munich, New York, Oslo, Singapour, Stockholm et Tilbourg. Pour plus d'informations, visitez www.everbridge.com, lisez le blogue de la société ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

