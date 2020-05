Peloton acquiert ExproSoft





CALGARY, Alberta, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Peloton est heureux d'annoncer l'acquisition d'ExproSoft, l'un des principaux éditeurs de logiciels de modélisation de l'intégrité et de la fiabilité des puits et cabinet de conseil, basé à Trondheim (Norvège).

Notre secteur adoptant la numérisation et la technologie en nuage, la possibilité d'aligner les logiciels et les services d'ExproSoft avec les solutions de plateforme de Peloton - dont les solutions de cycle de vie des données de puits et de production -, renforcera la capacité de nos clients à analyser leurs données opérationnelles, à améliorer la prise de décision et à optimiser les possibilités.

Glen Gray, le PDG de Peloton, a déclaré : « Nous avons hâte de poursuivre le développement d'ExproSoft, en combinant nos technologies pour accroître la productivité et réduire les coûts pour nos clients. »

À propos de Peloton

La plateforme Peloton dynamise la transformation numérique du pétrole et du gaz grâce à la mobilité, l'automatisation et l'intégration des données, en fournissant des solutions entièrement intégrées de gestion du cycle de vie des données de puits, des données de production et des données terrestres. Aujourd'hui, plus de 500 clients du secteur pétrolier et gazier à travers le monde font confiance à la technologie Peloton pour doter leurs parties prenantes des outils et des informations requises pour gérer, simplifier et optimiser leurs activités.

À propos d'ExproSoft

ExproSoft est un leader mondial dans la gestion de l'intégrité des puits, la modélisation et la simulation des données. La suite logicielle WellMaster et Miriam RAM Studio fournit des analyses de performance reposant sur des données pour le secteur du gaz et du pétrole et les industries de transformation en amont et en aval. Depuis plus de 30 ans, WellMaster aide les exploitants pétroliers et gaziers à augmenter la disponibilité des puits et à réduire les coûts opérationnels, tout en maintenant une exploitation sûre et conforme aux directives des entreprises et des pouvoirs publics.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 11:55 et diffusé par :