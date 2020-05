PierianDx et l'hôpital universitaire d'Augsbourg annoncent un partenariat stratégique





PierianDx, la principale société d'informatique de génomique clinique, et l'hôpital universitaire d'Augsbourg ont annoncé aujourd'hui un partenariat de développement stratégique en vue d'optimiser un flux de travail d'interprétation et de rapports basé sur la plateforme Clinical Genomics Workspacetm de PierianDx pour les tests AmpliSeq for Illumina Myeloid et Focus. En vertu de l'accord, l'hôpital universitaire d'Augsbourg utilisera Clinical Genomics Workspace de PierianDx pour créer un flux de travail de rapports de génomique clinique et de bioinformatique clé en main, optimisé pour ces tests AmpliSeq et adapté aux besoins spécifiques du marché européen.

Les tests AmpliSeq Myeloid et Focus prennent en charge des échantillons d'ADN ou d'ARN et permettent d'étudier un certain nombre de gènes, de fusions de gènes ou de niveaux d'expression avec une pertinence connue pour les tumeurs solides et les cancers hématologiques. Ces tests, déjà utilisés par l'hôpital universitaire d'Augsbourg, constituent un élément clé du plan global de l'hôpital qui est d'étendre son programme de tests NGS afin d'offrir des traitements médicaux de précision à la communauté qu'il dessert.

Alors que les tests deviennent de plus en plus sophistiqués, l'interprétation et la génération de rapports remplacent la préparation de bibliothèque et le séquençage comme la partie la plus complexe du flux de travail. L'interprétation manuelle de chaque cas n'est tout simplement pas évolutive, notamment lorsque l'on sait que la littérature, les directives et les essais cliniques évoluent fréquemment.

Pour relever ces défis, l'hôpital universitaire d'Augsbourg va utiliser la plateforme Clinical Genomics Workspace de PierianDx, qui comprend une base de connaissances hautement organisée, basée sur des règles, et un réseau de partage clinique, pour la classification rapide des variantes. Parallèlement à son utilisation de Clinical Genomics Workspace, l'hôpital universitaire d'Augsbourg travaillera sur une base continue avec PierianDx pour affiner un workflow de rapports spécifique au marché européen pour les tests AmpliSeq. Au final, il sera possible de produire un rapport de génomique clinique raffiné avec des filtres de variantes spécifiques aux tests, et optimisé par les directives de la Société européenne d'oncologie médicale (European Society for Medical Oncology, ESMO), les étiquettes de médicaments de l'EMA, et les essais cliniques européens actifs et en cours de recrutement, lesquels sont tous inclus dans la plateforme PierianDx depuis 2019.

Sebastian Dintner, directeur de pathologie moléculaire à l'hôpital universitaire d'Augsbourg, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec PierianDx pour optimiser le flux de travail et être les précurseurs de l'une des premières solutions de rapports spécifiques à la région pour les tests AmpliSeq. Grâce à cette collaboration, nous allons être en mesure d'accomplir notre mission qui est d'élargir notre offre de médecine de précision afin de fournir des soins oncologiques avancés à nos patients. »

« Comme nous fournissons des solutions d'interprétation et de support rationalisées aux principaux fabricants de tests, il est impératif que nous soyons conscients des besoins du marché spécifiques à la région », a confié pour sa part Rakesh Nagarajan, fondateur, président, et directeur visionnaire de la technologie chez PierianDx. « Nous sommes ravis de nous associer à l'hôpital universitaire d'Augsbourg, car c'est un moyen pour nous d'affiner notre système pour le marché européen. »

À propos de PierianDx

Fondée en 2014 à l'université Washington de Saint-Louis, PierianDx a pour mission de faire progresser le diagnostic du cancer et de rendre les thérapies ciblées plus accessibles aux systèmes de santé, aux laboratoires et aux patients du monde entier. Ses technologies de génomique clinique de pointe, son laboratoire accrédité CAP (College of American Pathologists) et CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), sa base de connaissances et sa solution de rapports prêtes pour le DVI, ainsi que son expertise fournissent l'approche la plus intégrée, la plus fiable et la plus collaborative qui soit à l'ensemble du domaine des soins cliniques. Depuis le séquençage génomique et l'informatique biomédicale en laboratoire jusqu'à la production de rapports et à l'aide à la décision au chevet du patient, PierianDx stimule favorise l'adoption de la génomique dans les soins cliniques et accélère la lutte contre le cancer et d'autres maladies. www.pieriandx.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 11:05 et diffusé par :