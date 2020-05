Les universités doivent agir pour survivre après la COVID-19, pressent des experts mondiaux de la table ronde de l'Economist Intelligence Unit commanditée par la Qatar Foundation





DOHA, Qatar et WASHINGTON, ATLANTA et LONDRES, 5 mai 2020 /CNW/ - Les étudiants auront la capacité de mettre en faillite les universités qui ne répondent pas à leurs attentes dans le monde post-COVID-19, met en garde un éducateur des États-Unis lors du dévoilement d'un nouveau rapport de recherche d'importance sur l'avenir des études supérieures commandé par la Qatar Foundation (QF).

Le rapport, qui s'intitule « New schools of thought: Innovative models for delivering higher education », préparé par l'Economist Intelligence Unit (EIU), décrit comment les établissements d'enseignement supérieur doivent s'adapter pour survivre en raison de la baisse du financement public, de la remise en question de leur pertinence et des défis que posent la technologie et l'automatisation.

Le rapport étant rendu public aujourd'hui, des spécialistes en éducation de trois continents se sont rassemblés pour une discussion organisée par l'EIU et commanditée par la QF afin d'évaluer les constatations et de partager leurs points de vue quant à l'avenir des études supérieures. Ben Nelson, fondateur, président et chef de la direction de Minerva Schools au Keck Graduate Institute, déclare : « Les étudiants ont une responsabilité extraordinaire cette année, car, pour la première fois de l'histoire, ils sont en mesure de mettre en faillite les établissements d'enseignement. »

« Ils peuvent voter en orientant leurs pas, et ce, comme jamais auparavant; le fait d'interrompre leurs études collégiales pendant un an peut littéralement causer la fermeture de l'établissement. Pour la première fois, l'étudiant est un partenaire déterminant, c'est-à-dire qu'il établit ce que les universités doivent faire et quelles sont celles qui ont le droit de le servir dorénavant. »

« Si les sociétés et les étudiants qui interagissent avec ces établissements n'en ont pas pour leur argent, quelqu'un devra rendre des comptes. »

La Dre Mary Schmidt Campbell, présidente du Spelman College, a affirmé lors de la discussion que les partenariats pratiques sont « extrêmement importants ces jours-ci ». Elle ajoute : « Les établissements d'enseignement doivent cesser d'être capricieux, isolés et séparés. »

« La collaboration profite à tous, mais il faudra penser autrement. Si nous régressons en mode marketing et concurrence, nous n'irons nulle part. »

Francisco Marmolejo, conseiller en éducation au sein de la QF, soutient que les établissements d'enseignement supérieur doivent « remettre en question leurs hypothèses ». Il affirme : « À défaut de cela, de déstructurer et de vouloir prendre des risques, nous essaierons probablement de revenir à l'état initial lorsque les conditions redeviendront quelque peu normales. Cette crise nous indique que nous n'avons plus le luxe de supposer que les choses seront ce qu'elles étaient. »

Vous pouvez télécharger le rapport intitulé « New schools of thought: Innovative models for delivering higher education » ici.

Un enregistrement de la discussion se trouve ici.

