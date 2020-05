Sphera réinvente la planification et l'exécution de l'isolement (verrouillage/étiquetage) avec son nouveau logiciel Interactive P&ID





Les schémas de tuyauterie et d'instrumentation sont utilisés depuis des décennies, mais le nouveau logiciel Interactive P&ID de Sphera rationalise et simplifie le processus, fait tomber les barrières organisationnelles et améliore le processus de gestion des changements

CHICAGO, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Sphera, premier fournisseur mondial de logiciels, de données et de services de gestion intégrée des risques, vient de lancer une nouvelle solution appelée Interactive piping and instrumentation diagram (P&ID) qui aide les entreprises à faire tomber les barrières entre leurs services d'exploitation, de maintenance et d'ingénierie tout en simplifiant la planification de l'isolement.

Pendant des décennies, les entreprises, notamment celles des industries dangereuses, ont eu recours à des schémas de tuyauterie et d'instrumentation (P&ID) pour cartographier les risques potentiels liés à la pression, à la température, aux matières dangereuses, etc. Il est important de réaliser ces schémas lorsque certains processus doivent être isolés pour des raisons de maintenance et d'autres types de travaux. Le nouveau logiciel Interactive P&ID augmente l'offre de Contrôle du travail de Sphera en aidant les entreprises à mieux planifier et gérer l'exécution en toute sécurité des activités d'isolement, telles que l'élimination d'hydrocarbures ou d'autres énergies dangereuses (hydrauliques, pneumatiques, chimiques, électriques, etc.) des tuyaux, des réservoirs, des cuves et des équipements mécaniques afin que le travail puisse être effectué en toute sécurité dans une partie ou un secteur de l'usine.

Disponible sur SpheraCloud, une plateforme SaaS et mobile, le logiciel Interactive P&ID permet aux utilisateurs de télécharger leurs schémas PDF et d'annoter le document électronique avec des actions, des règles et des points d'isolement. Ces données sont ensuite ajoutées automatiquement au processus de planification d'isolement intégré.

Le logiciel Interactive P&ID permet aux services d'ingénierie, de maintenance et d'exploitation de collaborer à la planification de l'isolement et de fournir des informations opérationnelles au service d'ingénierie de manière simple, efficace et intuitive. De plus, il capture systématiquement le processus de gestion du changement. Cela permet d'améliorer de manière continue la qualité du schéma de tuyauterie et d'instrumentation et, en automatisant les plans, d'éviter des travaux de modification.

« Les silos d'informations constituent l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les entreprises en termes de gestion des risques opérationnels et de gestion de la sécurité des processus », a déclaré Paul Marushka, PDG de Sphera. « Le logiciel Interactive P&ID permet de créer une vue plus solide et globale de la façon dont les autres secteurs de l'usine ont géré des processus similaires et de s'assurer que ces connaissances demeurent au sein de l'organisation même après le départ des employés. »

Pour en savoir plus sur le nouveau logiciel Interactive P&ID, consultez notre page d'information sur ce nouveau module.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

Ellen Bremseth, responsable des communications marketing de Sphera, ebremseth@sphera.com

À propos de Sphera

Sphera s'attache à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Sa plateforme innovante de gestion des risques basée sur le cloud rapproche une quantité sans précédent d'informations afin de mieux comprendre le fonctionnement général d'une entreprise. Elle opérationnalise, adapte et optimise les stratégies de gestion intégrée des risques pour aider ses clients à identifier, gérer et atténuer les risques dans les domaines de l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (ESSD), la gestion des risques opérationnels et la gestion responsable des produits.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/730416/Sphera.jpg

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 10:11 et diffusé par :