MARY KAY CANADA FAIT UN DON DE DIZAINES DE MILLIERS D'UNITÉS DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET AUX PREMIERS INTERVENANTS QUI LUTTENT CONTRE LA COVID-19





Fin mars Mary Kay Inc. a annoncé que la compagnie dévouerait une partie de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et de ses capacités de fabrication à la production de désinfectant pour les mains si nécessaire. Aujourd'hui, Les Cosmétiques Mary Kay ltée, le marché canadien de la marque, a annoncé que la compagnie ferait un don de dizaines de milliers d'unités de désinfectant pour les mains au gouvernement fédéral canadien et aux premiers intervenants canadiens. Ces fournitures si nécessaires parviendront au personnel de première ligne la semaine prochaine.

« Nous avons la responsabilité d'aider le personnel de première ligne qui lutte contre la COVID-10 et les communautés où nous vivons partout au Canada », a affirmé Lynda Rose, directrice générale, Les Cosmétiques Mary Kay ltée « En tant que fabricant essentiel de produits d'hygiène et de soins personnels, nous sommes bien placés pour soutenir ceux qui travaillent sans relâche pour atténuer et mettre fin à la pandémie. »

Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande l'utilisation de désinfectant pour les mains à base d'alcool pour prévenir les infections. Mais en raison de la demande des consommateurs, il y a une forte pénurie du désinfectant pour les mains recommandé par le CDC dans les maisons et dans l'industrie des soins de santé.

En plus des unités distribuées par l'entremise du gouvernement fédéral, Les Cosmétiques Mary Kay ltée fournira aussi du désinfectant pour les mains aux systèmes des soins de santé et aux premiers intervenants à son siège social situé à Mississauga, Ontario. Des centaines d'unités seront données aux Trillium Health System, William Osler Health Partners et Peel Region First Responders.

« Nous espérons que grâce à la capacité de Mary Kay de fabriquer rapidement du désinfectant pour les mains, de pair avec l'action rapide du gouvernement fédéral à obtenir la logistique et les chaînes de distribution, nous pourrons apporter un peu de soulagement à ceux qui en ont le plus besoin », a ajouté Lynda Rose.

À propos de Mary Kay

Une des premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa compagnie de produits de beauté il y a plus de 56 ans avec trois objectifs : créer des possibilités gratifiantes pour les femmes, offrir des produits irrésistibles.et rendre le monde meilleur. Ce rêve est devenu une compagnie de plusieurs milliards de dollars, avec des millions de membres de l'effectif des ventes indépendant dans presque 40 pays. Mary Kay s'est engagée à investir dans la science derrière la beauté et à fabriquer des produits de soins de la peau, du maquillage et des fragrances à la fine pointe de l'innovation. Mary Kay tient à habiliter les femmes et leurs familles en s'associant à des organismes dans le monde entier, en se concentrant sur la recherche contre le cancer, en protégeant les survivants de la violence familiale, en embellissant les communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de briller ? un rouge à lèvres à la fois. Plus de détails à Marykay.ca

