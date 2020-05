La Banque Nationale divulguera ses résultats du deuxième trimestre le 26 mai 2020 à 16 h 00 HAE





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (TSX: NA) divulguera ses résultats du deuxième trimestre 2020 le mardi 26 mai 2020, vers 16 h 00 HAE, et tiendra sa conférence téléphonique avec la communauté financière le même jour, à 17 h 30 HAE.

Les documents relatifs à la conférence téléphonique seront accessibles sur le site Web de la Banque. La conférence téléphonique sera accessible par webdiffusion ou par téléphone en mode écoute seulement au

1-800-806-5484 ou au 416 340-2217. Le code d'accès est le 2025893#.

L'enregistrement téléphonique sera accessible jusqu'au 27 juin 2020 au 1 800 408-3053 ou au 905 694-9451. Le code d'accès est le 8176842#.

Veuillez prendre note que la date confirmée de divulgation, soit le 26 mai 2020, diffère de la date provisoire du 27 mai 2020 publiée précédemment.

