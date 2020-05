LA FONDATION CARITATIVE MARY KAY ASH FAIT DON DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS ET DE SUBVENTIONS AUX REFUGES DE VICTIMES DE VIOLENCE FAMILIALE EN RAISON DE LA COVID-19





Fin mars Mary Kay Inc. a annoncé que la compagnie dévouerait une partie de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et de ses capacités de fabrication à la production de désinfectant pour les mains si nécessaire. Aujourd'hui, la Fondation caritative Mary Kay Ash a annoncé qu'elle ferait un don de milliers d'unités de ce désinfectant pour les mains et de subventions si nécessaires aux refuges pour victimes de violence familiale dans tout le Canada.

« Des études démontrent que pendant les périodes de crises nationales et mondiales, il y a une forte augmentation de cas et de sévérité de violence familiale », a affirmé Lynda Rose, directrice générale, Les Cosmétiques Mary Kay ltée et membre du conseil de la Fondation caritative Mary Kay Ash. « Nous espérons que ces fournitures et les dons pécuniaires offriront du secours à nos refuges si utiles à travers le Canada pour qu'ils puissent mieux servir les femmes et enfants dans leur communauté. »

Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande l'utilisation de désinfectant pour les mains à base d'alcool pour prévenir les infections. Mais en raison de la demande des consommateurs, il y a une forte pénurie du désinfectant pour les mains recommandé par le CDC dans les maisons et dans l'industrie des soins de santé.

Selon l'ONU, la violence à l'égard des femmes et des filles pendant la COVID-19 est une « pandémie fantôme ». Au cours des 12 derniers mois, 243 millions de femmes et de filles (âgées de 15 à 49 ans) dans le monde ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime. Ce nombre devrait vraisemblablement augmenter car le confinement exacerbe les tensions et le stress créés par les soucis de sécurité, de santé et d'argent. De récentes données indiquent que depuis le début de l'apparition de la COVID-19, la violence à l'égard des femmes et des filles, et surtout la violence familiale, s'est intensifiée.

Environ 50 refuges au Canada recevront du désinfectant pour les mains et une subvention de 2 000 $ chacun. Plus tôt cette année, la Fondation caritative Mary Kay Ash (Canada) a émis 105 000 $ en subventions pour douze refuges pour victimes de violence familiale.

Mary Kay reconnaît depuis longtemps l'importance de protéger les femmes victimes de violence familiale. Des Conseillères en soins de beauté indépendantes Mary Kay au Canada et Les Cosmétiques Mary Kay ltée soutiennent la Fondation caritative Mary Kay Ash qui constitue un élément important de l'héritage de Mary Kay Ash.

« Notre programme de subvention pour les refuges a été et continue d'être une priorité absolue pour la Fondation », a ajouté Lynda Rose. « Nous sommes solidaires avec ceux qui combattent cette pandémie aux premières lignes, surtout les refuges pour victimes de violence familiale qui ouvrent leurs portent quand beaucoup d'autres sont fermées. »

À propos de la Fondation caritative Mary Kay Ash

La Fondation caritative Mary Kay Ash a été fondée au Canada en 2001 et sa mission comporte deux volets : soutenir les femmes vivant avec le cancer par l'intermédiaire du Programme Belle et bien dans sa peauMD et aider à mettre fin aux violences faites aux femmes en offrant des subventions à des centres d'accueil pour femmes et à des programmes sociaux communautaires. Depuis, elle a versé 1 241 100 $ à des refuges et à des programmes luttant contre la violence familiale, et plus de 735 000 $ pour aider les femmes subissant des traitements contre le cancer, dans tout le Canada. Pour chaque dollar recueilli, 96 cents sont dévolus à ces deux causes importantes. Pour en savoir plus sur la Fondation caritative Mary Kay Ash, consultez www.marykay.ca.

À propos de Mary Kay

Une des premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa compagnie de produits de beauté il y a plus de 56 ans avec trois objectifs : créer des possibilités gratifiantes pour les femmes, offrir des produits irrésistibles.et rendre le monde meilleur. Ce rêve est devenu une compagnie de plusieurs milliards de dollars, avec des millions de membres de l'effectif des ventes indépendant dans presque 40 pays. Mary Kay s'est engagée à investir dans la science derrière la beauté et à fabriquer des produits de soins de la peau, du maquillage et des fragrances à la fine pointe de l'innovation. Mary Kay tient à habiliter les femmes et leurs familles en s'associant à des organismes dans le monde entier, en se concentrant sur la recherche contre le cancer, en protégeant les survivants de la violence familiale, en embellissant les communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de briller ? un rouge à lèvres à la fois. Plus de détails à Marykay.ca

