Les ministres MacAulay et Sajjan soulignent le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas

OTTAWA, le 5 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont prononcé la déclaration suivante afin de souligner le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas :

« La libération des Pays?Bas a été la dernière grande contribution du Canada à la victoire des Alliés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 175 000 Canadiens ont pris part à la campagne et plus de 7 600 d'entre eux y ont perdu la vie.

Le Canada et les Pays-Bas continuent d'entretenir un lien d'amitié particulier en raison du rôle joué par les Canadiens dans la libération des Pays-Bas en 1944 et en 1945. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la famille royale néerlandaise a offert des tulipes au Canada en signe de gratitude et d'amitié internationale.

Nous sommes fiers des réalisations des courageux Canadiens qui ont servi à cette époque. Nous nous souvenons de leur engagement, apprécions les sacrifices qu'ils ont faits et pleurons la perte de tant de morts et la souffrance des blessés.

Nous reconnaissons le sergent (à la retraite) Norman Kirby, un vétéran du North Shore (New Brunswick) Regiment. Lui et son peloton ont contribué à la libération de nombreuses villes néerlandaises jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. À Groningue, quelques minutes après la libération de la ville, M. Kirby a vécu un moment qui, pour lui, figure parmi les plus émouvants du conflit, lorsque des enfants l'ont entouré, lui et ses camarades, le coeur à la fête.

Nous rendons hommage au sergent Charles Byce, dont la mère était une Crie de Moose Factory, en Ontario. Pendant la guerre, il s'est joint au Lake Superior Regiment (Motor) et a reçu la Médaille militaire aux Pays-Bas. Le sergent Byce s'est également vu décerner la Médaille de conduite distinguée pour sa bravoure pendant la campagne de Rhénanie.

Nous nous souvenons de Mona Parsons, une civile de Wolfville, en Nouvelle?Écosse. Lorsque les Allemands ont envahi les Pays-Bas en 1940, Mme Parsons et son époux, un Néerlandais, ont rejoint une unité de résistance et offert leur maison comme refuge. Après avoir été capturée, elle a passé trois ans et demi dans de dures prisons allemandes. En reconnaissance de l'aide apportée aux aviateurs alliés pour qu'ils échappent à la capture par l'ennemi après l'écrasement de leur avion, elle a reçu deux citations spéciales après la guerre : l'une du commandant du Corps expéditionnaire allié et l'autre du maréchal en chef de la Royal Air Force.

Grâce au courage et aux grands sacrifices de tant de militaires et de civils canadiens et alliés, toutes les forces ennemies aux Pays-Bas se sont rendues le 5 mai 1945. Le pays tout entier a finalement été libéré.

Cette année, tandis que nous affrontons l'un des plus grands défis de notre époque, nous pouvons nous inspirer de l'histoire et de l'esprit des membres de nos forces armées, qui ont persévéré dans des circonstances extraordinaires. Cela nous donne de l'espoir.

N'oublions jamais. »

À noter : Les activités commémoratives prévues initialement pour souligner cet anniversaire, y compris une délégation des vétérans de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, ont été annulées en raison des circonstances actuelles. Veuillez visiter les liens ci-dessous afin de pouvoir commémorer cet anniversaire de votre domicile.

