Le personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de Laval demande le report de l'ouverture des écoles en septembre prochain





LAVAL, QC, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ), affilié à la CSQ, demande au gouvernement le report de la réouverture des écoles du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le personnel de soutien scolaire, de précieux collaborateurs

Depuis le début de la crise sanitaire, le SLESS-CSQ encourage ses membres à contribuer à l'effort collectif. «?Nous avons maintenu les services de garde d'urgence ouverts et ce, non sans faire face aux difficultés. Plusieurs de nos membres se sont aussi portés volontaires pour aider dans le secteur de la santé?», affirme Yves Brouillette, président du SLESS-CSQ.

« Or, considérant l'ampleur de la situation actuelle, il nous semble très prématuré de parler d'une réouverture à court terme des écoles situées sur le territoire de la Commission scolaire de Laval. Rappelons que celui-ci couvre la région la plus touchée par les décès par 100 000 habitants » souligne monsieur Brouillette. « Évidemment, nous continuerons à travailler avec l'employeur pour s'assurer d'être prêt à un retour éventuel à l'école pour la prochaine année scolaire. Or, nous souhaitons que la Santé publique reprenne le contrôle de la situation, bien avant de parler de réouverture! ».



La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) en faveur d'un report

De son côté, la FPSS-CSQ demande au premier ministre du Québec de revoir son plan de réouverture des établissements scolaires de la région de Montréal, alors que plusieurs de ses membres sont concernés.

« Fidèle à notre habitude, nous souhaitons collaborer avec le gouvernement afin que le retour en classe se fasse aussi bien pour le personnel que pour les enfants. Or, il nous semble difficile actuellement d'envisager une réouverture sécuritaire des écoles sur le territoire de la CMM alors que la crise sanitaire y est si aigüe » explique monsieur Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Pourquoi ne pas décider d'emblée de repousser la réouverture du 19 mai à une date future? Ça permettrait à tout le monde de reprendre son souffle et d'assurer la santé d'un plus grand nombre. Surtout que le personnel de soutien est au front depuis le début de la crise sanitaire » ajoute monsieur Pronovost.

Profil du SLESS-CSQ

Le SLESS-CSQ représente 47 corps d'emplois de soutien scolaire dans la Commission scolaire de Laval. Il regroupe plus de 4200 membres dans les établissements primaires, secondaires et les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle de cette commission scolaire.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emploi réparties en 24 commissions scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 30 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 09:16 et diffusé par :