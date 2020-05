Partageons un grand bouquet de Coeurs virtuels à la grandeur du pays avec la nouvelle série podcast de Mères au front





MONTRÉAL, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 10 mai, jour de la Fête des Mères, Mères au front offre un bouquet de balados composé d'entretiens percutants avec six figures fortes, femmes et mères engagées, bien enracinées dans leur milieu. On y apprend comment elles ont pris les choses bien en main face aux enjeux vécus par les Mères en lien avec l'environnement.



La série s'ouvre sur le prologue poétique, intitulé Lettre à nos mères, lequel sera diffusé le 10 mai en français et en anglais en même temps que le premier épisode en français avec Anne-Sophie Gousse-Lessard du Réseau des femmes en environnement. En tout, six entretiens d'une durée de 20 à 30 minutes chacun.

Plateformes de diffusion

Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/feed/id1511019618

Spotify: https://open.spotify.com/show/6nBzd49pPLuNTgYjioP8wH

Mères au front: https://meresaufront.org/

Le balado, comme outil de mobilisation

Conçue pour donner envie aux Mères de s'engager dans leur milieu par des actions concrètes, la série de podcasts Mères au front réalisée par Magnéto s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent protéger l'avenir des enfants. Mères au front considèrent qu'on ne peut protéger la santé et la sécurité de ceux et celles qu'elles ont mis au monde sans protéger le climat et la vie sur Terre. Tel est l'essence des revendications de ce mouvement citoyen.

Se réunir virtuellement autour d'un balado Mères au front est une bonne alternative à un rassemblement physique dans le contexte actuel de la COVID-19 selon les représentantes de Mères au front, Laure Waridel et Anaïs Barbeau Lavalette, co-instigatrices du mouvement :

« L'urgence climatique demeure toute entière et notre appel à l'action aussi. Nous exigeons du courage politique afin de protéger la santé et la sécurité de nos enfants et des populations entières. Ce que l'on vit actuellement avec la pandémie est un exemple du genre de crise que nous devons éviter en agissant maintenant. » renchérissent-elles.

Force et douceur, coeur et rigueur, donne le ton à la série balado Mères au front qui est un outil d'empowerment pour les Mères, les femmes et leurs alliés.es. Chacun des épisodes ouvre sur l'avenir, inspire les Mères et les femmes à s'activer dans leur milieu, catalyse le sentiment d'urgence en actions concrètes et donne du courage à tous ceux et celles qui l'écoutent.

Catherine-Ève Gadoury, reporter, chroniqueuse et animatrice depuis près de 15 ans sur les ondes de Radio-Canada, Artv et Matv à Québec anime la série. Le prologue de la série est interprété par les comédiennes Macha Limonchik, Natalie Fontalvo et Véronique Côté.

Mères au front et For Our Kids se mobilisent le 10 mai !

En partenariat avec For Our Kids, Mères au front lance une invitation aux Mères et grands-mères de tous horizons confondus, et à tous ceux et celles qui sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Le 10 mai elles seront nombreuses à passer à l'action en écrivant à leurs députés fédéraux. Trouvez-ci joint, la lettre des Mères au front s'adressant au Premier ministre Justin Trudeau : https://bit.ly/35AiUF1

À propos de Mères au front For Our Kids

Mères au front¦For Our Kids est un mouvement pancanadien décentralisé et diversifié qui rassemble les Mères et grand-mères, et tous ceux et celles qui souhaitent protéger l'avenir des enfants, propulsés par le désir profond d'agir sur différents fronts pour protéger l'avenir des générations futures et la vie sur terre face à l'urgence climatique.

