Déclaration du premier ministre à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas

OTTAWA, le 5 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas :

« Aujourd'hui, lors du 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas, nous soulignons l'incroyable courage et les sacrifices des Canadiens et des Terre-Neuviens qui se sont battus, et ceux qui ont perdu la vie, pour libérer les Pays-Bas de la tyrannie de l'Allemagne nazie.

« La campagne de libération des Pays-Bas mena deux corps de l'Armée canadienne à combattre côte à côte pour la première fois. Dirigés par le lieutenant?général Charles Foulkes, les membres du 1er Corps canadien ont combattu aux côtés de membres du 2e Corps canadien, ceux-là sous la direction du lieutenant-général Guy Simonds. Les deux groupes ont fait leur chemin à travers les villages, les villes, les canaux et les champs du pays afin d'en chasser les forces d'occupation nazies. Les Néerlandais acclamèrent les troupes canadiennes sur leur passage, heureux de retrouver leur liberté.

« Ce jour-là, il y a 75 ans, les Canadiens acceptèrent la capitulation des forces allemandes aux Pays-Bas, ce qui marqua la fin des souffrances du peuple néerlandais, qui avait enduré des années de faim, de misère et de cruauté inimaginables.

« La libération des Pays-Bas a été la dernière contribution majeure du Canada à la victoire des Alliés en Europe. Cette victoire a toutefois coûté très cher. Parmi les 175 000 soldats canadiens qui ont participé à la campagne de huit mois, plus de 7 600 ont perdu la vie.

« Nous nous souvenons toujours des liens étroits forgés durant la guerre et célébrons le lien spécial entre nos deux pays alors que nous continuons de promouvoir nos objectifs communs de paix, de liberté et de sécurité. Chaque année, cette amitié se révèle à nouveau par les tulipes colorées qui fleurissent à Ottawa et qui ont été offertes après la guerre par la famille royale néerlandaise pour exprimer sa gratitude éternelle.

« Au cours des cérémonies commémoratives, qui se tiendront en ligne cette année à cause de la pandémie mondiale de la COVID-19, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage au courage et aux sacrifices de ceux qui se sont battus aux Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. Nous leur en serons toujours reconnaissants.

« N'oublions jamais. »

