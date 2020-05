Déclaration de la ministre Qualtrough pour le Mois de la sclérose en plaques





GATINEAU, QC, le 5 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a fait la déclaration suivante :

« Chaque mois de mai, nous nous unissons pour accroître la sensibilisation à la sclérose en plaques et pour soutenir les Canadiens qui en sont atteints.

Selon la Société de la sclérose en plaques, environ 1 Canadien sur 385 vit avec cette maladie, qui est une invalidité épisodique présentant des obstacles uniques à la participation économique et sociale.

La Loi canadienne sur l'accessibilité établit un cadre visant à créer un Canada sans obstacle grâce à l'identification proactive, l'élimination et la prévention des obstacles à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, y compris les personnes atteintes d'une invalidité épisodique comme la sclérose en plaques.

Soutenir les Canadiens en situation de handicap et contribuer à créer des environnements où tout le monde peut être indépendant et participer de façon égale dans sa communauté et son milieu de travail en éliminant les obstacles et en créant des opportunités nous permet d'avoir une société plus active et prospère et est bon pour notre bien-être collectif et notre économie.

Il y a actuellement plusieurs programmes et prestations déjà en place pour appuyer les personnes en situation de handicap. En plus de ceux-ci, le gouvernement du Canada a travaillé assidûment pour faire en sorte que les intérêts et les besoins des personnes en situation de handicap, y compris des personnes atteintes de la sclérose en plaques, soient pris en considération dans nos décisions et dans les mesures que nous prenons en réponse à la COVID-19.

Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les personnes en situation de handicap afin qu'elles préservent leur santé, leur sécurité et leur dignité pendant et après cette crise, parce qu'une société inclusive consiste à tirer parti du potentiel de chacun.

Soyez assurés que nous continuerons à travailler dans l'esprit du "rien sans nous", et conformément aux principes et objectifs de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et de la Loi canadienne sur l'accessibilité. »

