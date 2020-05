Lancement mondial d'une boutique de gratifications personnalisées grâce à l'IA, rendant les gratifications plus utiles et renforçant l'implication





La nouvelle boutique de Global Reward Solutions présente Reward AI, adapté à chacun, pour échanger les bons d'achat de façon plus intelligente, rapide et intuitive

TORONTO, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Global Reward Solutions (GRS), la plateforme pionnière de gestion des gratifications, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle boutique personnalisée reposant sur un système d'IA révolutionnaire transformant l'expérience de l'échange de bons d'achat.

Grâce à l'apprentissage machine, Reward AI propose les gratifications les mieux adaptées aux centres d'intérêt des membres, renforçant la fidélisation et stimulant les taux d'échange de bons d'achat. Une toute nouvelle génération d'interface de recherche et d'achat permet également d'accéder plus vite au contenu du catalogue GRS et de commander plus facilement plus de 2 500 gratifications de marques comme Apple, Sony, Garmin, Nintendo, Bose, Fitbit, Cabela's, Michael Kors, KitchenAid et bien plus encore. Ensemble, ces deux innovations accélèrent l'utilisation des bons d'achat, favorisent la fidélisation au programme et un changement de comportement positif.

« Les entreprises dotées de programmes d'incitation, de distinction ou de fidélisation souhaitent une plateforme encourageant les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, avec des gratifications personnelles utiles », a déclaré Rob Purdy, le fondateur et PDG de Global Reward Solutions. « Notre nouvelle technologie Reward AI facilite la recherche et l'utilisation des bons pour ce que vous aimez, renforçant ainsi le lien direct entre performance et gratification. Cela change la donne. »

La nouvelle boutique GRS personnalisée révolutionne la conception des prestataires de gratification. Outre la personnalisation grâce à l'IA, elle présente six innovations en matière de design :

Les grandes marques présentent les produits prisés des membres. La navigation multiforme facilite la recherche par catégorie de gratifications. Le regroupement des caractéristiques aide les membres à choisir la taille, la couleur et les différents aspects, le tout sur un seul écran. Les catégories présentées mettent en valeur les collections de gratifications les plus appréciées comme la mode, les voyages ou l'architecture d'intérieur. Les méga-menus de recherche accélèrent la navigation dans la boutique. Notre programme d'action climatique intègre Evergrow : à chaque transaction, Global Reward Solutions finance la plantation de cinq nouveaux arbres autochtones pour réduire le réchauffement climatique.

Les employés détachés peuvent recevoir les produits de chez eux

Dans la mesure où en ce moment les employés du monde entier expérimentent le télétravail, leur implication est plus importante que jamais. Forts de clients dans plus de 185 pays, nous avons inventé un système logistique et de livraison de produits locaux souple et résilient nous permettant, même en cette période difficile, de livrer de façon rapide et efficace les gratifications aux télétravailleurs. Nous avons également créé une collection spéciale de gratification à domicile rendant l'expérience du télétravail plus agréable. Bien que le choix varie d'une région à l'autre, les bons d'achat de bureaux et d'accessoires ergonomiques, d'appareils pour le yoga et le fitness à domicile, de traqueurs de bien-être, de téléviseurs 4K, de dispositifs domestiques intelligents et bien plus encore, gagnent en popularité. Dans les semaines à venir, nous lancerons également une série innovante d'épargne, de défis bien-être et de guides de bonnes pratiques pour aider tous les membres en télétravail.

À propos de Global Reward Solutions

Global Reward Solutions est la première plateforme de gestion des gratifications reposant sur le nuage, permettant à votre entreprise d'améliorer les rendements des distinctions, des ventes, de la fidélisation client, des campagnes marketing et des concours. Notre technologie contribue à motiver les employés des entreprises les plus avisées au monde grâce à une boutique de gratifications personnalisées reposant sur l'IA et comprenant les marques les plus prisées comme Apple, Sony, Garmin, Nintendo, Bose, Fitbit, Cabela's, Michael Kors, KitchenAid et des milliers d'autres magnifiques marques du monde entier. Notre plateforme automatise avec fluidité les données relatives aux gratifications, le traitement des commandes, la livraison locale, la conformité fiscale régionale et la conversion des devises dans plus de 185 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.globalrewardsolutions.com.

