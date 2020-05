Teranet accroît ses capacités d'enregistrement grâce à l'acquisition de Foster Moore





TORONTO, le 5 mai 2020 /CNW/ - Teranet Inc., chef de file au chapitre de la prestation de solutions d'enregistrement foncier au Canada, a annoncé aujourd'hui que l'une de ses entités affiliées a fait l'acquisition de toutes les actions en circulation de Foster Moore International Limited, exploitée sous le nom de Foster MooreMC. Comptant plus de 20 ans d'expérience, Foster Moore a acquis une expérience et une expertise globales inégalées dans la conception, la réalisation et l'exploitation de solutions d'enregistrement. L'entité affiliée à Teranet avait fait l'acquisition de 49,1 % des actions de Foster Moore en 2014, et, à la suite de la récente transaction, elle devient propriétaire à part entière de Foster Moore. Foster Moore est le chef de file mondial à l'origine de CatalystMC, un logiciel commercial d'enregistrement standard qui permet de réduire les coûts d'exploitation tout en améliorant la sécurité et les processus.

« Nous sommes heureux de réunir officiellement Foster Moore et Teranet. La combinaison de nos expertises en matière d'enregistrement électronique foncier et commercial nous permettra d'offrir à nos clients une vaste gamme de solutions d'enregistrement, y compris des logiciels configurables, des solutions personnalisées, des solutions de flux de travail et des capacités opérationnelles, a déclaré Elgin Farewell, président et chef de la direction de Teranet. Cette relation, qui repose sur des valeurs communes et deux marques bien établies, nous permettra de renforcer considérablement notre synergie et d'en tirer parti pour faire croître nos activités d'enregistrement au Canada et à l'échelle internationale. »

Foster Moore sera intégrée au secteur d'activité de l'enregistrement de Teranet. « Pour les clients de Foster Moore, l'acquisition de l'entreprise par Teranet signifie simplement que celle-ci renforce sa position de « spécialiste de l'enregistrement » à l'échelle mondiale », a déclaré Joel Foster, président et chef de la direction de Foster Moore. Nos clients demeurent notre priorité. Nous nous attendons à ce que cette transition se fasse en grande partie sans heurts pour nos clients. »

Cette transaction a été conclue le 1er mai 2020. Grâce à cette acquisition, le groupe d'entreprises Teranet compte désormais plus de 1 300 employés répartis dans 16 bureaux à travers le monde au service de clients dans 20 pays.

Teranet est le chef de file canadien dans la prestation et la transformation de services d'enregistrement foncier grâce à sa vaste expertise des bureaux d'enregistrement et registres commerciaux. Nous commercialisons aussi des solutions immobilières et solutions de données, ainsi qu'un système automatisé de gestion des pratiques destiné à des milliers de clients au sein des secteurs de l'immobilier, des services financiers, du gouvernement, des services publics et du marché juridique. Fondée en 1991, Teranet exploite le système d'enregistrement foncier électronique de l'Ontario, Teranet Manitoba, le fournisseur de services du gouvernement du Manitoba, et Collateral Management Solutions, le chef de file des secteurs canadiens de l'enregistrement et de la recherche de privilèges, des services de récupération des actifs et de gestion de l'insolvabilité. Nous sommes fiers d'avoir été reconnus comme l'un des 100 meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto lors de quatre années consécutives (2017, 2018, 2019 et 2020). www.teranet.ca

Fondée en Nouvelle-Zélande, Foster Moore est aujourd'hui une entreprise internationale qui possède une vaste expérience en création de solutions d'enregistrement électronique. En 1996, Le New Zealand Companies Office est devenu le premier organisme à fournir des services de registre des entreprises, avant de devenir en 1998 le premier organisme à permettre l'incorporation d'entreprises en ligne. Foster Moore a créé la technologie permettant de réaliser ces deux premières. Depuis la création du premier registre en ligne entièrement électronique au monde, Foster Moore a conçu et élaboré plus de 30 différents types de registres pour des gouvernements et organismes de la fonction publique, y compris Motor Vehicle Traders Registries, Business Entities, Secured Transactions et le très complexe Radio Spectrum Management Registers.

Catalyst, le logiciel commercial exclusif développé par Foster Moore, est conçu pour simplifier même le projet le plus complexe. Le logiciel Catalyst permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la sécurité et les processus, tout en respectant la complexité de l'ensemble des lois locales. www.fostermoore.com

