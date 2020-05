Avec l'initiative #DéroulerVotreGénérosité, l'équipe des usines de Produits Kruger à Gatineau remercie aujourd'hui les travailleurs de la santé de première ligne de l'Hôpital de Gatineau, au Québec





TORONTO, le 5 mai 2020 /CNW/ - Plus de 1 200 travailleurs de la santé de première ligne à l'Hôpital de Gatineau recevront aujourd'hui des trousses de soins personnels essentiels comportant des produits en papier tissu fabriqués au Québec dont ils ont grandement besoin, gracieuseté de leurs admirateurs aux usines de Produits Kruger à Gatineau. « Notre équipe de 400 employés veut saluer les héros de la santé qui mettent leur vie en danger pour nous protéger chaque jour, explique Daniel Morneau, directeur général des usines de Gatineau. Et aujourd'hui, nous lançons l'initiative #DéroulerVotreGénérosité, en partenariat avec Mercedes-Benz Canada, pour faire don de produits de nécessité comprenant du papier hygiénique Cashmere, des papiers-mouchoirs Scotties et des essuie-tout SpongeTowels ».

Les usines de Gatineau ont une histoire riche de cent ans dans la région d'Ottawa-Gatineau. Elles emploient plus de 400 personnes qui jouent un rôle essentiel dans la fabrication et la distribution de produits en papier tissu de qualité supérieure dans tout le Canada. « L'équipe des usines de Gatineau est très fière de son magnifique emplacement, avec vue sur le Parlement et la rivière des Outaouais, ainsi que sur les collectivités très unies qui l'entourent, » explique M. Morneau. « Nous sommes reconnaissants de faire partie de la région d'Ottawa-Gatineau et nous redonnons à notre communauté chaque fois que nous pouvons lui donner un coup de main » ajoute Amélie Trépanier, Directrice ressources humaines.

Chef de file de la communauté philanthropique

Les usines de Gatineau ont une longue tradition de soutien à leurs voisins en cas de besoin, notamment lors de la tornade de 2018, de l'inondation de 2019 et maintenant, de la pandémie de COVID-19. Plus tôt cette année, la famille des usines de Gatineau a recueilli plus de 12 000 $ au bénéfice des organismes de bienfaisance locaux, dont Moisson Outaouais et le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau et Héma-Québec. L'équipe a fièrement soutenu les banques alimentaires locales par le biais de dons de produits en papier tissu, dont Bouffe Pontiac et la Banque alimentaire de la Petite-Nation. Produits Kruger a également conclu une entente avec la Commission de la capitale nationale pour transformer l'un de ses stationnements privés de l'usine de Gatineau en un magnifique nouveau parc public, dont l'ouverture est prévue pour 2021.

Impact positif sur l'environnement

Les usines de Gatineau et leur société mère Produits Kruger S.E.C. sont des chefs de file nationaux en matière d'initiatives de durabilité et de réduction de l'impact environnemental. En novembre 2019, l'usine de Gatineau a reçu la certification ISO 50001 pour la gestion de l'énergie - faisant de Gatineau le premier site à recevoir cette certification du Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Les usines de Gatineau ont considérablement amélioré leurs performances environnementales en réduisant leur intensité énergétique de 25 % entre 2009 et 2019.

Nous embauchons, la sécurité en tête

Dans le contexte de ce marché de l'emploi difficile, les usines de Gatineau continuent d'embaucher des personnes talentueuses pour fabriquer et livrer les produits en papier tissu dont nous dépendons, leur offrant des emplois enrichissants dans de nombreux niveaux de l'organisation. « On ressent immédiatement un sentiment d'appartenance aux usines de Gatineau, déclare Martin Dumais, directeur Ingénierie, qui s'est joint à Produits Kruger il y a neuf ans. Les gens, le travail et les normes élevées de qualité et de sécurité m'inspirent à apprendre et à grandir au sein de la famille Kruger ».

Les personnes de la génération Y, sont attirées par Produits Kruger en raison de sa réputation. Nommée l'une des entreprises les mieux gérées au Canada en 2020 et pendant plusieurs années auparavant, Produits Kruger est reconnue pour ses carrières passionnantes offrant de l'avancement et de la formation, ses protocoles de sécurité à la fine pointe de l'industrie et ses initiatives de redonner à la communauté. La santé et la sécurité sont les principales valeurs de l'entreprise, et les usines de Gatineau sont fières de célébrer des étapes importantes en matière de sécurité, dont 250 000 heures et 111 jours sans incident, en 2018 et 2020 respectivement.

À propos de Produits Kruger s.e.c.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestiques, industriels et commerciaux. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, telles que CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD. Comptant quelque 2 500 employés, Produits Kruger a été reconnue parmi les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto au cours des huit dernières années et a figuré au palmarès des entreprises les mieux gérées du Canada en 2020. Produits Kruger exploite huit usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

